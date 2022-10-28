Нацбанк спрогнозував, коли в Україні почнуть рости зарплати

Цього року зарплати впадуть на 26,9% з урахуванням інфляції, а наступного — ростимуть внаслідок високого попиту на кваліфікованих фахівців, прогнозують у НБУ.

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В умовах повномасштабної війни зарплати в Україні зменшуються, проте їхній ріст очікується вже наступного року. Про це йдеться в інфляційному звіті Національного банку України за жовтень 2022 року.

За прогнозом фінансового регулятора, номінальні зарплати в Україні цього року впадуть на 12,3%; реальні, з урахуванням інфляції — на 26,9%, а 2023 року зростуть на 32,8% та 4,6% відповідно. НБУ наголосив, що зараз людей, які перебувають у пошуку роботи, набагато більше, ніж вакансій, у зв'язку з чим претенденти погоджуються працювати не за фахом та зменшувати очікування від зарплати.

[ + – ] Зарплати в Україні, графік НБУ

У нинішніх умовах роботодавці відкривають вакансії з меншою зарплатою і не підвищують її співробітникам, що вже є, внаслідок чого скорочується номінальна і реальна оплата праці в приватному секторі. Водночас НБУ очікує, що в майбутньому економіка відновлюватиметься при пожвавленні попиту на робочу силу на тлі дефіциту кваліфікованих фахівців в деяких секторах.

Швидкому зростанню зарплат наступного року завадить високий рівень інфляції, однак рівень оплати праці в номінальному вираженні перевищить довоєнний показник, а надалі зарплати зростатимуть швидше внаслідок нарощування ресурсів бюджету країни, зазначили в НБУ.

Нагадаємо, нещодавнє дослідження показало, що щомісяця не вистачає грошей із зарплати 38% жінок та 32% чоловіків в Україні.

Раніше Фокус розбирався, навіщо Нацбанк пропонує депозит із конвертацією замість кеш-доларів.