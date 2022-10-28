Нацбанк спрогнозировал, когда в Украине начнут расти зарплаты

В этом году зарплаты упадут на 26,9% с учетом инфляции, а в следующем — будут расти з счет высокого спроса на квалифицированных специалистов, прогнозируют в НБУ.

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В условиях полномасштабной войны зарплаты в Украине уменьшаются, однако их рост ожидается уже в следующем году. Об этом говорится в инфляционном отчете Национального банка Украины за октябрь 2022 года.

Согласно прогнозу финансового регулятора, номинальные зарплаты в Украине в этом году упадут 12,3%; реальные, с учетом инфляции — на 26,9%, а в 2023 году вырастут на 32,8% и 4,6% соответственно. НБУ отметило, что на данный момент людей, находящихся в поиске работы, намного больше чем вакансий, в связи с чем соискатели соглашаются работать не по специальности и уменьшать ожидания от зарплаты.

[ + – ] Зарплаты в Украине, график НБУ

В нынешних условиях работодатели открывают вакансии с меньшей зарплатой и не повышают ее уже имеющимся сотрудникам, в результате чего сокращается номинальная и реальная оплата труда в частном секторе. В то же время НБУ ожидает, что в будущем экономика будет восстанавливаться при оживлении спроса на рабочую силу на фоне дефицита квалифицированных специалистов в отдельных секторах.

Быстрому росту зарплат в следующем году помешает высокий уровень инфляции, однако уровень оплаты труда в номинальном выражении превысит довоенный показатель, а в дальнейшем зарплаты будут расти быстрее благодаря наращиванию ресурсов бюджета страны, отметили в НБУ.

Напомним, недавнее исследование показало, что ежемесячно не хватает денег с зарплаты 38% женщин и 32% мужчин в Украине.

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