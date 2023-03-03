Волонтеры передали в ВСУ первую партию из 24 БТР Spartan (видео)

Всего на средства украинцев приобрели 101 БТР Spartan в различных исполнениях, которые передадут для нужд Силам обороны Украины.

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Благодаря успешному сбору средств на 101 БТР для нужд украинской армии первая партия уже передана в войска. Об этом 3 марта сообщил волонтер Сергей Притула в Фейсбуке.

На средства украинцев, бизнесменов и украинцев за рубежом приобрели 101 БТР Spartan в различных модификациях. В рамках первой партии Силы обороны получили 24 БТР Spartan в различных вариантах — ремонтная, эвакуационная и базовая.

Всего волонтеры приобрели 101 БТР:

FV103 Spartan;

Samaritan;

Sultan;

Stormer;

Shielder;

FV432 Bulldog;

FV434 Samson.

Добавим БТР Spartan — это британский гусеничный бронетранспортер. Он разработан в 1970-х годах, а принят на вооружение в 1978 году. Экипаж БТРа состоит из троих людей, он способен перевозить до 7 человек в десантном отделении. Всего было выпущено около 500 разных модификаций Spartan. Максимальная скорость БТРа составляет 96 км/ч, а запас хода 510 км.

Напомним, 2 марта НБУ разрешил волонтерам тратить больше денег на военную технику на ВСУ в гривнах.

16 июня британский БТР Spartan впервые засветился на передовой. Великобритания в 2022 году анонсировала передачу 120 разлиных броневиков и бронетранспортеров.