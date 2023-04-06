В училище Львова разработали уникальный внедорожник "Гуркіт" для ВСУ (фото)

Вездеход уже на следующей неделе будут использовать украинские защитники на фронте.

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Полноприводное баги "Гуркіт" для украинских военных разработали во Львовском высшем профессиональном училище компьютерных технологий. Об этом 5 апреля сообщили в пресс-службе Львовского городского совета.

Тарас Януш, один из разработчиков уникального баги, рассказал, что идея возникла с целью помочь военным на фронте, ведь в прошлом году была создана самодельная модель Tyrex, которая оказалась очень успешной. Она до сих пор выполняет боевые задания.

Как считают разработчики, полноприводное баги имеет немало преимуществ. В машине располагается центральный двигатель. Уникальность этой конструкции в том, что мотор находится в транспортном средстве посередине. "Гуркіт" отличается высоким уровнем проходимости и грузоподъемности. В машине есть возможность установки большого количества оборудования, а процесс ремонта достаточно прост.

Януш добавил, что на проходимость транспортного средства очень сильно влияет разгруженная ходовая часть. Баги рассчитан на три места. Одно место может полностью складываться, что позволяет перевозить раненого бойца.

"Есть две точки для фиксации пулеметов и удобный отсек для разного вооружения", – пояснил Тарас Януш.

Учебное заведение с начала масштабного вторжения российских войск в феврале 2022 активно помогает Вооруженным силам Украины. В помещении училища живут и учатся вынужденные переселенцы. В заведении производят ремонт автомобилей для военных, создают уникальные осветители, организуют курсы операторов дронов. Училище также сотрудничает с общественными и международными организациями.

Фокус 3 апреля сообщил, что волонтеры передали в ВСУ первую партию из 24 БТР Spartan. Как отметил Сергей Притула, на средства украинцев удалось приобрести сотню транспортных средств. Силы обороны в первой партии получили 24 БТР Spartan в разных вариантах.