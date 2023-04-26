ВСУ показали работу шведского вездехода BvS 10 Viking (видео)

Количество машин-амфибий BvS 10 Viking в Вооруженных силах Украины неизвестно.

Related video

Вездеход шведского производства BvS 10 Viking уже работает в Вооруженных Силах Украины. Об этом сообщает в Telegram Юрий Мысягин, депутат и член комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки в Верховной Раде.

Он отметил, что гусеничный бронированный вездеход был передан Нидерландами. Количество BvS 10 Viking в ВСУ нардеп не назвал.

Характеристики BvS 10 Viking

BvS10 (Bandvagn Skyddad 10) – машина-амфибия, изготовленная в Швеции. Транспортное средство получило двойную кабину, шарнирную систему рулевого вождения, которая является типичной для вездеходов компании Hägglunds. В отличие от старых Bv206 у автомобиля есть мощный 5,9-литровый дизельный двигатель Cummins. Новые разработанные шасси и рулевое управление значительно повышают скорость автомобиля до 65 км/ч. Грузоподъемность – до 5 тонн. У автомобиля есть возможность добавления различных модульных подсистем, таких как крепеж для оружия, дополнительная броня и разнообразный груз.

Напомним, студенты во Львове разработали уникальный внедорожник "Гуркит" для ВСУ. Тарас Януш, один из разработчиков баги, отметил, что цель инициативы – помочь защитникам на фронте. Специалисты оценили опыт разработки самодельной модели Tyrex, которая оказалась достаточно успешной. Она до сих пор выполняет боевые задания и помогает бойцам ВСУ. Как считают разработчики, полноприводные баги получили немало преимуществ. В машине располагается центральный двигатель. Его расположение посреди транспортного средства делает автомобиль уникальным.

Также в октябре 202 года стало известно, что на территории Украины наладили выпуск мощных вездеходов для тяжелейшего бездорожья. В Полтаве решили запустить производство вездеходов "Торнадо". Уже собрано два таких транспортных средства для самых экстремальных условий. Вездеход является аналогом популярного украинского Sherp, но несколько больше.

В апреле издание Daily Sabbah сообщило, что украинские вездеходы от Sherp будут выпускать в Турции. Их сборка начнется на новом предприятии в провинции Бурса.