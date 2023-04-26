ЗСУ показали роботу шведського всюдиходу BvS 10 Viking (відео)

Кількість машин-амфібій BvS 10 Viking у Збройних силах України невідома.

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Всюдихід шведського виробництва BvS 10 Viking вже працює у Збройних силах України. Про це інформує в Telegram Юрій Мисягін, депутат і член комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки у Верховній Раді.

Він зазначив, що дволанковий гусеничний броньований всюдихід передали Нідерланди. Кількість BvS 10 Viking у ЗСУ нардеп не назвав.

Характеристики BvS 10 Viking

BvS10 (Bandvagn Skyddad 10) – машина-амфібія, виготовлена у Швеції. Транспортний засіб отримав подвійну кабіну, шарнірну систему рульового кермування, яка є типовою для всюдиходів компанії Hägglunds. На відміну від старих Bv206 в автівки є потужний 5,9-літровий дизельний двигун Cummins. Нові розроблені шасі та рульове управління значно підвищують швидкість автомобіля – до 65 км/год. Вантажність – до 5 тонн. У автівки є можливість додавання різних модульних підсистем, таких як кріплення для зброї, додаткова броня та різноманітний вантаж.

Нагадаємо, студенти у Львові розробили унікальний позашляховик "Гуркіт" для ЗСУ. Тарас Януш, один з розробників багі, зазначив, що мета ініціативи – допомогти захисникам на фронті. Фахівці оцінили досвід розробки саморобної моделі Tyrex, яка виявилася досить успішною. Вона й досі виконує бойові завдання та допомагає бійцям ЗСУ. Як вважають розробники, повнопривідне багі отримало чимало переваг. У автівці розташовується центральний двигун. Його розташування посередині транспортного засобу робить автівку унікальною.

Також у жовтні 202 року стало відомо, що на території України налагодили випуск потужних всюдиходів для найважчого бездоріжжя. У Полтаві вирішили запустити виробництво всюдиходів "Торнадо". Вже зібрано два такі транспортні засоби для найекстремальніших умов. Всюдихід є аналогом популярного українського Sherp, але дещо більшим.

У квітні видання Daily Sabbah повідомило, що українські всюдиходи від Sherp випускатимуть у Туреччині. Їхнє складання розпочнеться на новому підприємстві в провінції Бурса.