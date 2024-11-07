Штрафи на 114 млн: в Україні карають магазини за незаконний продаж техніки Apple

За інформацією нардепа Данила Гетманцева, всього перевірено майже півтисячі суб'єктів. Зараз тривають заходи щодо п'яти найбільших мереж продажів контрабандної електроніки.

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В жовтні працівниками органів Державної податкової служби були перевірені суб'єкти господарювання у сфері продажу техніки, зокрема техніки "Apple". За результатами перевірок виявлено порушників, на яких накладені штрафи на загальну суму понад 114,0 млн гривень. Про це повідомив народний депутат України від політичної партії "Слуга народу", голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Всього було перевірено 432 суб'єкти. Наразі заходи тривають щодо п'яти найбільших мереж продажів контрабандної електроніки.

"Крім того, під час фактичних перевірок встановлено понад 190 випадків використання праці без належного оформлення трудових відносин", — додав Данило Гетманцев.

Він розповів, що до перевірок було залучено понад 550 працівників ДПС. Заходи будуть тривати до повного припинення порушення закону з боку торгівців. Матеріали щодо правопорушень передаються в Бюро економічної безпеки.

Зазначимо, що люди тільки зараз розкривають приховане значення логотипа Apple. Раніше висувались теорії, що укус яблука може бути відсиланням до біблійної історії Адама і Єви. Інші ж вважали, що логотип натякає на падіння яблука, яке надихнуло Ісаака Ньютона на відкриття законів гравітації та руху.

Також нагадаємо, що у 2025 році Apple також представить iPhone 17 Pro. За даними інсайдерів, у смартфона буде один елемент управління гучністю, рингтон та інші функції.