Штрафы на 114 млн: в Украине наказывают магазины за незаконную продажу техники Apple

По информации нардепа Даниила Гетманцева, всего проверено почти полтысячи субъектов. Сейчас продолжаются мероприятия в отношении пяти крупнейших сетей продаж контрабандной электроники.

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В октябре работниками органов Государственной налоговой службы были проверены субъекты хозяйствования в сфере продажи техники, в том числе техники "Apple". По результатам проверок выявлены нарушители, на которых наложены штрафы на общую сумму более 114,0 млн гривен. Об этом сообщил народный депутат Украины от политической партии "Слуга народа", председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Всего было проверено 432 субъекта. Сейчас мероприятия продолжаются в отношении пяти крупнейших сетей продаж контрабандной электроники.

"Кроме того, во время фактических проверок установлено более 190 случаев использования труда без надлежащего оформления трудовых отношений", — добавил Даниил Гетманцев.

Он рассказал, что к проверкам было привлечено более 550 работников ГНС. Мероприятия будут продолжаться до полного прекращения нарушения закона со стороны торговцев. Материалы по правонарушениям передаются в Бюро экономической безопасности.

Отметим, что люди только сейчас раскрывают скрытое значение логотипа Apple. Ранее выдвигались теории, что укус яблока может быть отсылкой к библейской истории Адама и Евы. Другие же считали, что логотип намекает на падение яблока, которое вдохновило Исаака Ньютона на открытие законов гравитации и движения.

Также напомним, что в 2025 году Apple также представит iPhone 17 Pro. По данным инсайдеров, у смартфона будет один элемент управления громкостью, рингтон и другие функции.