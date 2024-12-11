Не боїться дронів: українські морпіхи розповіли, як "Вікінги" рятують життя бійців (фото)

БТР BvS 10 Viking активно використовується бійцями на передовій у Донецькій області. В одному з бойових епізодів противник атакував машину FPV-дронами, проте екіпаж навіть не отримав контузій.

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Підрозділи Сил оборони вже понад рік використовують на передовій шведсько-британські БТР BvS 10 Viking, що зарекомендували себе як ефективна бронетехніка, яка дає змогу виконувати різні бойові завдання. У складних бойових умовах бронемашина показала себе з найкращого боку, а завдяки своїм характеристикам неодноразово рятувала життя українських бійців. Про це розповів АрміяInform командир десантно-штурмової роти 38 бригади морської піхоти ВМС ЗСУ молодший лейтенант В'ячеслав із позивним "Птаха".

Переваги бронетранспортера BvS 10 Viking

BvS 10 Viking (Bandvagn Skyddad) являє собою дволанкову гусеничну амфібійну машину. Перша частина БТР вміщує екіпаж (командир, механік-водій, навідник), друга — транспортне відділення для 8-10 десантників. На озброєнні українських морпіхів Viking перебуває з 2023 року, передачу техніки здійснила Велика Британія.

Завдяки широким гумовим гусеницям з кевларовими вставками Viking здатний долати складні ділянки місцевості, включно з болотами та піском. Машина впевнено рухається зі швидкістю до 70 км/год по суші і 5 км/год по воді, занурюючись на глибину до 1,25 м.

Бронемашина BvS 10 Viking українських Збройних сил Фото: АрміяInform

Бронемашина BvS 10 Viking українських Збройних сил Фото: АрміяInform

Бронетранспортер оснащений бойовим модулем з 12,7-мм кулеметом Browning M2 і димовими гранатометами. При цьому бойовий модуль обертається на 180°, що забезпечує зручність ведення вогню.

Машина відносно економічна. Витрата пального становить лише 6,7 літра на 100 км, а запас ходу досягає 500 км, що робить Viking вигідним в експлуатації порівняно з радянськими аналогами, такими як МТЛБ.

Компактні розміри та невелика вага техніки (8500 кг) знижують ризик підриву на мінах завдяки рівномірному розподілу ваги на широких гусеницях.

Використання на передовій

Повною мірою Viking був залучений у бойових операціях у Донецькій області. За словами командира морпіхів, БТР був приймав участь у різних сценаріях.

"Завдання різноманітні: доставка бойових груп десанту важкопрохідною місцевістю і його висадка, у тому числі з подоланням водних перешкод, евакуація поранених з поля бою, підвезення провізії й води. Везуть навіть боєприпаси. Доводилось нашим інженерам доставляти й вибухівку в район виконання бойових завдань. Словом, все, що можна доставити на передній край нашим хлопцям, ми доставляємо", — розповів В'ячеслав.

Бронемашина BvS 10 Viking українських Збройних сил Фото: АрміяInform

Захисні характеристики "Вікінга" також пройшли випробування боєм. Противник неодноразово атакував БТР безпілотниками. Також трапляються випадки підриву на мінах, проте техніка продовжувала функціонувати.

"Били по відсіку десанту, але машина й далі продовжила свій рух і, головне, ніхто не постраждав. Не говорячи про кількість осколків, які прилітають під час обстрілів", — зазначив командир.

За його словами, були випадки коли бронемашину підбивали, але навіть після прильоту FPV-дрона екіпаж і бійці не отримували навіть контузій. В'ячеслав підкреслив, що для того, щоб повністю знищити Viking росіяни витратили 10 безпілотників!

Також бронемашина менше страждає від підривів на мінах. Секрет у тому, що обмежена вага розподіляється по широкій поверхні гумових гусениць, завдяки чому міни рідше детонують. У цьому і полягає живучість цих машин.

Бронемашина BvS 10 Viking українських Збройних сил Фото: АрміяInform

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