У ЕС нет для Украины обещанных 1 млн снарядов к марту, — Bloomberg (инфографика)

По словам журналистов, Украина испытывает нехватку артиллерийских снарядов и зенитных ракет для защиты своих городов от российских атак, а жизненно важная помощь из Европы и США завязла в процессе согласования.

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Европейский союз не сможет предоставить обещанный миллион снарядов Украине к обусловленному ранее сроку — 1 марта 2024 года. К этому времени у стран ЕС наберется только 600 тысяч боеприпасов. Об этом сообщает Bloomberg.

По словам одного из европейских дипломатов, недавние волны российских ракетных атак унесли десятки жизней в Киеве, Харькове, Одессе и других городах, поскольку украинские системы ПВО, которые в значительной степени полагаются на дорогостоящие перехватчики, предоставленные союзниками, не смогли уничтожить такое количество прилетающего оружия, как ранее.

По мере того как российское вторжение продолжается почти два года, боевые действия превратились в окопную войну с использованием беспилотников, оставляющих мало шансов для каждой из сторон застать врасплох другую. Но для поддержания "активной обороны", как называют этот подход, Украине необходимы постоянные поставки артиллерийских снарядов и других боеприпасов, которые с трудом обеспечивают союзники.

Публично украинские власти заявляют, что будут продолжать борьбу с российскими силами вторжения, даже если союзники не окажут им поддержку. Но, по словам западных чиновников, попросивших об анонимности, ситуация на фронте становится все более плачевной, и ВСУ с трудом сдерживают российские войска.

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Боеприпасы для Украины

По словам дипломатов, европейские союзники не дотянут до 1 миллиона снарядов, которые они обещали поставить к 1 марта. И это на фоне постоянных производственных задержек и опасений по поводу истощения собственных запасов. Министры обороны, встречающиеся в Брюсселе на этой неделе, могут попытаться учесть другие поставки, чтобы увеличить общую сумму, но все равно не достигнут цели в 1 миллион, которая была поставлена в 2023 году, подчеркнули дипломаты.

"Если у украинских войск не будет снарядов, чтобы продолжать сопротивление, Россия сможет продолжать обстрел артиллерией, пока ее пехота атакует украинские позиции. Это нечестный бой для украинских защитников", — говорит Энн Мари Дейли, исследователь из Rand Corp. и офицер резерва армии США.

Как отмечают эксперты агентства, проблемы возникают в то время, когда командование ВСУ завершает разработку планов по удержанию почти тысячекилометровой линии фронта, нащупывая слабые места в российской обороне, но не пытаясь совершить серьезный прорыв.

Инфографика: Bloomberg Фото: Скриншот

Вместе с тем, утверждает Bloomberg, силы Москвы слишком потрепаны, чтобы добиться значительных успехов. Причем Кремлю, скорее всего, придется мобилизовать дополнительные войска, чтобы закрепить так называемые успехи.

В марте 2023 года министры обороны и иностранных дел ЕС согласовали план по совместной закупке боеприпасов. Он предусматривал предоставление Украине 1 миллиона снарядов в течение следующих 12 месяцев. В частности, речь шла о семи странах. Но уже в ноябре ЕС проинформировал, что вряд ли сможет передать Украине обещанный миллион боеприпасов. Этот план взялись выполнить до марта 2024 года.

В конце ноября еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка ЕС Тьерри Бретон, приводя статистические данные, заявлял, что к весне 2024 года производственный потенциал оборонных предприятий в ЕС составит больше миллиона артиллерийских снарядов. Но для передачи боеприпасов Украине нужно соответствующее решение, которого пока нет.

Помощь Украине: неужели тупик

В Вашингтоне пакет помощи на сумму 60 миллиардов долларов уже несколько месяцев находится в тупике из-за внутренней борьбы в американском политикуме. Хотя администрация Байдена все еще говорит Украине и другим союзникам, что рассчитывает в итоге получить одобрение, по мнению агентства, сомнения растут по мере того, как набирает обороты президентская кампания в США.

"Без этого, попросту говоря, все, чего достигли украинцы и чего мы помогли им достичь, окажется под угрозой", — заявил в понедельник, 29 января, госсекретарь США Энтони Блинкен, участвуя в пресс-конференции вместе с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

В Европе лидеры Евросоюза соберутся 1 февраля на экстренный саммит, чтобы попытаться преодолеть сопротивление пророссийского правительства Венгрии в вопросе выделения помощи в размере 50 миллиардов евро. Если эта попытка не увенчается успехом, ЕС придется искать способ финансировать помощь без Будапешта. В любом случае, ЕС намерен одобрить помощь к концу февраля, сказал один из европейских чиновников.

Однако западные дипломаты, как отмечает агентство, считают, что даже если помощь ЕС будет оказана, отсутствие поддержки со стороны США ВСУ почувствуют на поле боя уже к концу весны.

"Следующие несколько месяцев станут решающими. Даже если нам повезло и до сих пор везет на сильную американскую поддержку, это в первую очередь наша проблема", — заявил во вторник, 30 января, президент Франции Эммануэль Макрон.

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Перспективы войны

Насколько стало известно Bloomberg, США добиваются от Киева более четкого изложения плана военных действий на 2024 год, учитывая ограничения в поддержке. Официальные лица ожидают сочетания постоянного давления на линии фронта с более тайными операциями и ударами дальнего радиуса действия в глубине российских границ. В некоторых из этих атак Украина использовала оружие собственного производства, что нанесло удар по линиям снабжения и базам Москвы, Петербурга и пошатнуло контроль РФ над Черным морем.

По мнению представителей союзников, отмечает агентство, оборонительная тактика, хотя и не обеспечивает тех реальных прорывов, которые помогли Украине завоевать международную поддержку в первый год войны, в итоге ослабит способность России продолжать борьбу.

По словам западного чиновника, в последние месяцы Киев также создал некоторые запасы ключевых боеприпасов союзников, чтобы обеспечить снабжение своих войск. Но этого недостаточно, чтобы компенсировать нехватку артиллерийских снарядов. По словам министра обороны Эстонии Ханно Певкура, украинские войска выпускают в среднем лишь на треть больше снарядов, чем русские.

"Украина неизбежно оказывается в стратегической обороне. Однако при наличии достаточного количества современного высокотехнологичного оборудования, полученного от союзников, она вполне может нанести значительный ущерб русским", — говорит Бен Барри, специалист по наземным вооружениям из Международного института стратегических исследований.

Москва же, по оценкам Эстонии, должна получить около 4,5 миллиона снарядов за счет собственного производства и поставок из Северной Кореи. Bloomberg подчеркивает, что Путин практически полностью перевел российскую экономику на военную основу. И хотя более совершенные гаубицы и прицельное оборудование Украины позволяют ее войскам не тратить столько снарядов, сколько России, чтобы нанести тот же ущерб, недостаток количества не может быть полностью преодолен.

По словам западных чиновников, потребуются годы, чтобы восстановить тысячи танков и другого оружия, потерянного Россией в ходе боевых действий. Одновременно, по сведениям США, РФ потеряла более 315 тысяч солдат убитыми и ранеными. Кроме того, по данным украинской разведки, в последнее время российские войска также страдают от вспышек хантавируса — изнурительной болезни, распространяемой мышами в окопах.

Тем не менее, Киев надеется, что, если поддержка союзников в итоге будет одобрена, Украина сможет восстановить свои силы и усилить давление на Россию.

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Напомним, 29 января Rheinmetall анонсировал строительство нового завода для производства боеприпасов.

Также СМИ писали, что в Украине развернут системы ПВО Skynex, которые смогут защищать объекты критической инфраструктуры.

28 января сообщалось, что бывший президент США Дональд Трамп призывал республиканцев "провалить" военную помощь Украине.