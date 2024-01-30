"План приостановлен": Украине не поставляют боеприпасы из Японии, — WSJ

Япония имеет эмбарго на поставки оружия в страны, где происходят конфликты. Однако они могут производить боеприпасы по лицензии и поставлять их обратно стране, которая выдала лицензию, чтобы Украина в конце концов получала снаряды.

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Украине должны были поставлять боеприпасы из Японии через Великобританию. Однако сейчас реализация этого плана фактически остановлена. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Запад планировал передавать Украине артиллерийские боеприпасы калибром 155-мм, которые должны были бы производиться в Японии по лицензии британского BAE Systems. Из Японии снаряды должны поступать в Лондон, чтобы высвободить больше снарядов. По словам источников издания, сейчас реализация плана приостановлена.

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В декабре прошлого года правительство Японии заявило, что позволит отправлять оружие, изготовленное в стране по лицензии иностранных государств и отправлять в страну, выдающую лицензию. По аналогии Южная Корея передала Штатам сотни тысяч снарядов, а те в свою очередь Украине. Напрямую Токио не может поставлять оружие Киеву, потому что сохраняется запрет на экспорт оружия для стран, находящихся в конфликте.

Сейчас западные усилия направить больше артобоеприпасов в Украину пока дали неоднозначные результаты, пишут журналисты. США смогли удвоить производство 155-мм снарядов, а Европа наращивает темпы производства медленнее. Среди проблем разные стандарты оболочек.

Проблему с артбоеприпасами называют главной для Украины, потому что поставки растягиваются во времени, а РФ получает сотни тысяч снарядов из КНДР и нарастила собственное производство. Помощник министра армии США по вопросам закупок, логистики и технологий Даг Буш заявил, что получение Украиной большего количества снарядов является одним из приоритетов для них. К концу 2024 года США смогут производить с нынешних 30 тысяч боеприпасов до 80 тысяч.

Напомним, 29 января Rheinmetall анонсировал строительство нового завода для производства боеприпасов.

Также СМИ писали, что в Украине развернут системы ПВО Skynex, которые смогут защищать объекты критической инфраструктуры.