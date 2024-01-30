"План призупинено": Україні не постачають боєприпаси з Японії, – WSJ

Японія має ембарго на постачання зброї у країни, де відбуваються конфлікти. Проте вони можуть виробляти боєприпаси по ліцензії й постачати їх назад країні, яка видала ліцензію, щоб Україна зрештою отримувала снаряди.

Related video

Україні мали постачати боєприпаси з Японії через Велику Британію. Проте зараз реалізацію цього плану фактично зупинено. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Захід планував передавати Україні артилерійські боєприпаси калібром 155-мм, які мали б вироблятись в Японії за ліцензією британського BAE Systems. З Японії снаряди мали б поступати в Лондон, щоб вивільнити більше снарядів. За словами джерел видання, зараз реалізацією плану призупинено.

Важливо

"Знайдено символи КНДР": окупанти били по Харкову ракетою KN-23/KN-24, – CAR (фото)

У грудні минулого року уряд Японії заявив, що дозволить відправляти зброю, виготовлену в країні за ліцензією іноземних держав й відправляти до країни, що видає ліцензію. За аналогією Південна Корея передала Штатам сотні тисяч снарядів, а ті своєю чергою Україні. Напряму Токіо не може постачати зброю Києву, бо зберігається заборона на експорт зброї для країн, які перебувають у конфлікті.

Наразі західні зусилля направити більше артбоєприпасів в Україну наразі дали неоднозначні результати, пишуть журналісти. США змогли подвоїти виробництво 155-мм снарядів, а Європа нарощує темпи виробництва повільніше. Серед проблем різні стандарти оболонок.

Проблему з артбоєприпасами називають головною для України, бо постачання розтягуються у часі, а РФ отримує сотні тисяч снарядів з КНДР й наростила власне виробництво. Помічник міністра армії США з питань закупівель, логістики та технологій Даг Буш заявив, що отримання Україною більшої кількості снарядів є одним із пріоритетів для них. До кінця 2024 року США зможуть виробляти з нинішніх 30 тисяч боєприпасів до 80 тисяч.

Нагадаємо, 29 січня Rheinmetall анонсував будівництво нового заводу для виробництва боєприпасів.

Також ЗМІ писали, що в Україні розгорнуть системи ППО Skynex, яки зможуть захищати обʼєкти критичної інфраструктури.