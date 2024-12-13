"Кинжалы", почти 200 "Шахедов" и экстренные отключения: детали обстрела Украины 13 декабря

В некоторых регионах воздушная тревога длилась почти 15 часов, а для отражения вражеской атаки командование применило истребители F-16. Целями россиян стали объекты энергетической и критической инфраструктуры.

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Российская атака на Украину началась еще с ночи. Тогда по территории нашей страны запустили десятки "Шахедов". На фоне долгой атаки беспилотниками РФ массированно запустила по Украине ракеты различных типов. В частности враг применил бомбардировщики Ту-95МС, "Калибры" с Черного моря, а также баллистику. Под ударом оказались в основном западные регионы Украины. Фокус собрал все, что известно о массированном обстреле со стороны оккупантов.

Предварительно, по данным РФ выпустила 93 ракеты, из них удалось сбить 81. Также враг привлек почти 200 беспилотников различных типов. Это один из самых масштабных ударов по украинской энергетике.

Массированный обстрел 13 декабря — чем Россия атаковала города Украины

С 14.00 12 декабря по 10.00 13 декабря 2024 года противник совершил комбинированное воздушное нападение по Украине ракетами различных типов и ударными беспилотниками, сообщают в Воздушных силах ВС Украины.

Воздушные силы ВСУ сообщили о количестве запущенных и сбитых вражеских целей Фото: Воздушные силы ВСУ

Радиотехническими войсками Воздушных Сил за этот период было обнаружено 287 средств воздушного нападения противника — 94 ракеты и 193 БпЛА, а именно:

4 аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" с истребителей МиГ-31К, район пусков — Тамбовская обл;

2 баллистические ракеты "Искандер-М", район пусков — Брянская обл;

1 баллистическая ракета KN-23, район пусков — Брянская обл;

55 крылатых ракет Х-101, Х-55СМ со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, район пусков — Волгоградская обл;

24 крылатых ракет "Калибр", район пусков акватория Черного моря;

7 крылатых ракет "Искандер-К", район пусков — Воронежская и Ростовская обл;

1 управляемая авиационная ракета Х-59/Х-69, район пусков воздушное пространство над ВОТ Луганской обл;

193 ударные БпЛА типа "Shahed" и беспилотников неустановленного типа из районов Курск, Приморско-Ахтарск, Орел, Брянск, Миллерово — рф.

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, авиация, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины. В том числе эффективно отработали F-16-е.

По состоянию на 11.30 было подтверждено сбивание:

80 крылатых ракет Х-101/Х-55СМ/"Калибр"/"Искандер-К";

1 баллистической ракеты "Искандер-М";

80 ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотников неустановленного типа.

Кроме того, 105 вражеских беспилотников из-за активного противодействия Сил обороны не достигли своих целей и были локально потеряны. Пять — вернулись в Россию, еще один — в Беларусь.

В очередной раз ракетно-дроновой удар противника в основном был направлен по объектам энергетики Украины. В ДТЭК сообщили, что россияне массированно ударили по ТЭС, серьезно повредив оборудование. В "Укрэнерго" уже предупредили об усилении графиков отключений света по всей Украине.

Массированный обстрел 13 декабря — ситуация в энергетике

По словам главы Минэнерго Германа Галущенко, под массированным ударом была энергетика по всей Украине.

"Энергетики принимают все необходимые меры для минимизации негативных последствий для энергосистемы. Как только будет позволять ситуация с безопасностью, будут уточняться нанесенные повреждения", — сообщал он во время ракетной атаки.

Между тем генеральный директор электропоставщика YASNO Сергей Коваленко объяснил, что из-за ракетной атаки РФ "Укрэнерго" распорядилась отключать 3 из 6 очередей потребителей. Это означает, что отключать свет одновременно будут половине потребителей по Украине.

В ДТЭК пояснили, что Россия нанесла массированный удар по теплоэлектростанциям компании, было серьезно повреждено оборудование ТЭС.

"После окончания обстрелов энергетики оперативно приступили к устранению их последствий и восстановлению работы оборудования. В этом году это уже 12-я массированная атака на украинскую энергетику и 9-я массированная атака на энергетические предприятия компании", — отметили в компании.

Массированный обстрел 13 декабря — последствия атаки России по регионам Украины

Одесса

В Одессе во время атаки раздавались сильные взрывы, рассказал мэр города Геннадий Труханов. Местные СМИ сообщили, что в некоторых районах одесситы сообщили об отсутствии воды и света.

Харьков

Российские войска ударили по гражданскому предприятию в Харьковской области 13 декабря. Ранения получили четверо работников. Об этом сообщает председатель Харьковской ОГА Олега Синегубова.

"Оккупанты ударили по Мирному Берестинского района. Повреждена гражданская инфраструктура. Детали относительно разрушений выясняются", — рассказал он.

Жительница поврежденного вражеским дроном дома Фото: ГСЧС

Также в ночь на 13 декабря, около 01:40, российские оккупанты совершили атаку беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) на жилой дом в Харькове. Вражеский дрон попал в крышу пятиэтажного дома, что повлекло серьезные повреждения и пожар.

Львовская область

Во Львовской области под удар попали объекты энергетики. Информации о пострадавших пока нет. Однако Максим Козицкий, председатель Львовской ОВА предупредил, что из-за обстрелов будут изменения в графиках отключений электроэнергии.

Во время атаки Воздушные силы также сообщали об угрозах ударов по Стрыю, где размещены стратегические газовые подземные хранилища.

Ивано-Франковская область

В регионе работали силы ПВО. По словам мэра Ивано-Франковска Руслана Марцинкива, обломки упали в одном селе общины. Пострадавших нет. В самом Ивано-Франковске из-за высокого уровня ракетной опасности утром приостанавливали работу коммунального транспорта.

"Основной удар шел по электро- и газовой инфраструктуре. Это в основном касается области... Однако был достаточно мощный, сильный удар. К сожалению, имеем такие массированные попытки удара по инфраструктуре. Это один из крупнейших таких ударов по западу страны, достаточно ощутимо. Но благодаря ПВО удалось избежать худшего. Еще раз подчеркну: на территории общины только в одном селе упали обломки на двор", отметил Марцинкив.

О массированном ударе подробнее рассказали в Ивано-Франковской ОГА.

"Сегодня утром Прикарпатье подверглось самой массированной атаке за время полномасштабной войны. На рассвете враг применил ударные беспилотники и крылатые ракеты. Под прицелом — объекты критической инфрастурктуры. Есть попадания! По состоянию на сейчас, к счастью, — без пострадавших", — сообщила глава областной военной администрации Светлана Онищук.

Всего на Прикарпатье слышали по меньшей мере 13 взрывов в сторону Бурштына, где находится Бурштынская ТЭС, которая является крупнейшей на западе Украины тепловой электростанцией. Она подключена к европейской энергосистеме и обеспечивает электроэнергией часть Европы.

Тернопольская область

В Тернопольской ОГА сообщили, что по результатам ракетной атаки врага "есть негативные последствия", но обошлось без жертв. Также уточнили, что критическая инфраструктура работает в штатном режиме.

Кировоградская область

Председатель Кировоградской ОГА Андрей Райкович сообщил о сбитом беспилотнике в регионе. Зафиксированы незначительные повреждения на территории частного домовладения в Новоархангельске.

Полтавская область

На Полтавщине зафиксировали взрывы утром 13 декабря. Перед этим в Воздушных силах предупреждали о скоростной цели на Полтавщине на Кременчуг.

Киев и Киевская область

ПВО работало на Киевщине еще с вечера 12 декабря. В результате падения обломков сбитых объектов были повреждены частные дома, часть обломков упала в поле.

"В результате падения обломков сбитых целей в двух районах области повреждены 4 частных дома. Повреждения незначительные — выбиты окна и двери, посечены фасады. Кроме того, в одном из районов повреждены два бокса сельскохозяйственного предприятия, в другом — линии электросетей", — сообщил глава Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко и отметил, что обошлось без пострадавших.

В столице обломки вражеского беспилотника упали в Печерском районе.

Напомним, из-за массированной ракетной атаки России в Украине изменили графики отключения света. Без электроснабжения будет почти половина населения Украины.