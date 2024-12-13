"Кинджали", майже 200 "Шахедів" та екстрені відключення: деталі обстрілу України 13 грудня

У деяких регіонах повітряна тривога тривала майже 15 годин, а для відбиття ворожої атаки командування застосувало винищувачі F-16. Цілями росіян стали об'єкти енергетичної та критичної інфраструктури.

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Російська атака на Україну почалась ще з ночі. Тоді по території нашої країни запустили десятки "Шахедів". На тлі довгої атаки безпілотниками РФ масовано запустила по Україні ракети різних типів. Зокрема ворог застосував бомбардувальники Ту-95МС, "Калібри" з Чорного моря, а також балістику. Під ударом опинились здебільшого західні регіони України. Фокус зібрав все, що відомо про масований обстріл з боку окупантів.

Попередньо, за даними РФ випустила 93 ракети, з них вдалося збити 81. Також ворог залучив майже 200 безпілотників різних типів. Це один із найбільш масштабних ударів по українській енергетиці.

Масований обстріл 13 грудня — чим Росія атакувала міста України

Із 14.00 12 грудня по 10.00 13 грудня 2024 року противник здійснив комбінований повітряний напад по Україні ракетами різних типів та ударними безпілотниками, повідомляють у Повітряних силах ЗС України.

Повітряні сили ЗСУ повідомили про кількість запущених та збитих ворожих цілей Фото: Повітряні сили ЗСУ

Радіотехнічними військами Повітряних Сил за цей період було виявлено 287 засобів повітряного нападу противника — 94 ракети та 193 БпЛА, а саме:

4 аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" із винищувачів МіГ-31К, район пусків – Тамбовська обл.;

2 балістичні ракети "Іскандер-М", район пусків – Брянська обл., ТОТ Криму;

1 балістична ракета KN-23, район пусків – Брянська обл.;

55 крилатих ракет Х-101, Х-55СМ із стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, район пусків — Волгоградська обл.;

24 крилатих ракет "Калібр", район пусків акваторія Чорного моря;

7 крилатих ракет "Іскандер-К", район пусків – Воронезька та Ростовська обл.;

1 керована авіаційна ракета Х-59/Х-69, район пусків повітряний простір над ТОТ Луганської обл.;

193 ударні БпЛА типу "Shahed" та безпілотників невстановленого типу із районів Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Орел, Брянськ, Міллєрово – рф.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України. В тому числі ефективно відпрацювали F-16-ті.

Станом на 11.30 було підтверджено збиття:

80 крилатих ракет Х-101/Х-55СМ/"Калібр"/"Іскандер-К";

1 балістичної ракети "Іскандер-М";

80 ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників невстановленого типу.

Крім того, 105 ворожих безпілотників через активну протидію Сил оборони не досягли своїх цілей і були локаційно втрачені. П’ять – повернулись в Росію, ще один – в Білорусь.

Вкотре ракетно-дроновий удар противника в основному був спрямований по об’єктах енергетики України. У ДТЕК повідомили, що росіяни масовано вдарили по ТЕС, серйозно пошкодивши обладнання. В "Укренерго" вже попередили про посилення графіків відключень світла по всій Україні.

Масований обстріл 13 грудня — ситуація в енергетиці

За словами глави Міненерго Германа Галущенка, під масованим ударом була енергетика по всій Україні.

"Енергетики вживають всіх необхідних заходів для мінімізації негативних наслідків для енергосистеми. Щойно буде дозволяти безпекова ситуація, будуть уточнюватись завдані пошкодження", — повідомляв він під час ракетної атаки.

Тим часом генеральний директор електропостачальника YASNO Сергій Коваленко пояснив, що через ракетну атаку РФ "Укренерго" розпорядилася відключати 3 з 6 черг споживачів. Це означає, що відключати світло одночасно будуть половині споживачів по Україні.

У ДТЕК пояснили, що Росія завдала масованого удару по теплоелектростанціях компанії, було серйозно пошкоджено обладнання ТЕС.

"Після закінчення обстрілів енергетики оперативно розпочали усунення їх наслідків та відновлення роботи обладнання. Цього року це вже 12-та масована атака на українську енергетику і 9-та масована атака на енергетичні підприємства компанії", — зауважили в компанії.

Масований обстріл 13 грудня — наслідки атаки Росії по регіонах України

Одеса

В Одесі під час атаки лунали сильні вибухи, розповів мер міста Геннадій Труханов. Місцеві ЗМІ повідомили, що в деяких районах одесити повідомили про відсутність води та світла.

Харків

Російські війська вдарили по цивільному підприємству в Харківській області 13 грудня. Поранення отримали четверо працівників. Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"Окупанти вдарили по Мирному Берестинського району. Пошкоджена цивільна інфраструктура. Деталі щодо руйнувань зʼясовуються ", — розповів він.

Жителька пошкодженого ворожим дроном будинку Фото: ДСНС

Також у ніч на 13 грудня, близько 01:40, російські окупанти здійснили атаку безпілотним літальним апаратом (БпЛА) на житловий будинок у Харкові. Ворожий дрон влучив у дах п’ятиповерхового будинку, що спричинило серйозні пошкодження та пожежу.

Львівська область

У Львівській області під удар потрапили об'єкти енергетики. Інформації про постраждалих наразі не має. Однак Максим Козицький, голова Львівської ОВА попередив, що через обстріли будуть зміни в графіках відключень електроенергії.

Під час атаки Повітряні сили також повідомляли про загрози ударів по Стрию, де розміщені стратегічні газові підземні сховища.

Івано-Франківська область

В регіоні працювали сили ППО. За словами мера Івано-Франківська Руслана Марцінківа, уламки впали в одному селі громади. Постраждалих немає. В самому Івано-Франківську через високий рівень ракетної небезпеки вранці призупиняли роботу комунального транспорту.

"Основний удар йшов по електро- й газовій інфраструктурі. Це в основному стосується області… Однак був достатньо потужний, сильний удар. На жаль, маємо такі масовані спроби удару по інфраструктурі. Це один з найбільших таких ударів по заходу країни, досить відчутно. Але завдяки ППО вдалося уникнути найгіршого. Ще раз підкреслю: на території громади лише в одному селі впали уламки на обійстя", зауважив Марцінків.

Про масований удар докладніше розповіли в Івано-Франківській ОВА.

"Сьогодні вранці Прикарпаття зазнало наймасованішої атаки за час повномасштабноі війни. На світанку ворог застосував ударні безпілотники та крилаті ракети. Під прицілом – об'єкти критичної інфрастурктури. Є влучання! Станом на зараз, на щастя, – без постраждалих", — повідомила голова обласної військової адміністрації Світлана Онищук.

Загалом на Прикарпатті чули щонайменше 13 вибухів у бік Бурштина, де знаходиться Бурштинська ТЕС, яка є найбільшою на заході України тепловою електростанцією. Вона під'єднана до європейської енергосистеми й забезпечує електроенергією частину Європи.

Тернопільська область

У Тернопільській ОВА повідомили, що за результатами ракетної атаки ворога "є негативні наслідки", але обійшлось без жертв. Також уточнили, що критична інфраструктура працює в штатному режимі.

Кіровоградська область

Голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович повідомив про збитий безпілотник в регіоні. Зафіксовано незначні пошкодження на території приватного домоволодіння в Новоархангельську.

Полтавська область

На Полтавщині зафіксували вибухи зранку 13 грудня. Перед цим в Повітряних силах попереджали про швидкісну ціль на Полтавщині на Кременчук.

Київ та Київська область

ППО працювало на Київщині ще з вечора 12 грудня. Внаслідок падіння уламків збитих об’єктів було пошкоджено приватні будинки, частина уламків упала в полі.

"Внаслідок падіння уламків збитих цілей в двох районах області пошкоджено 4 приватні будинки. Пошкодження незначні – вибиті вікна та двері, посічені фасади. Крім того, в одному з районів пошкоджено два бокси сільськогосподарського підприємства, в іншому – лінії електромереж", — повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко та зауважив, що обійшлось без постраждалих.

В столиці уламки ворожого безпілотника впали в Печерському районі.

Нагадаємо, через масовану ракетну атаку Росії в Україні змінили графіки відключення світла. Без електропостачання буде майже половина населення України.