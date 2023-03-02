Не раньше 2029-го: депутат Европарламента рассказал, когда Украина может вступить в ЕС

Переговоры о присоединении в блок займут четыре года, еще один или два — ратификация договора всеми 27 государствами-членами ЕС. Похожий опыт проходили Литва и Польша, отметил Андрюс Кубилюс

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Украина может стать полноправным членом Европейского Союза в 2029 году. Для этого нужна политическая воля блока и проведение Киевом реформ. Такое мнение выразил депутат Европарламента и бывший премьер-министр Литвы Андрюс Кубилюс в интервью "Европейской правде".

"Конечно, для этого обе стороны должны работать: Украина должна делать реформы, а Евросоюз должен собрать политическую волю и вернуть амбиции построения новой европейской архитектуры, предусматривающей членство Украины, Молдовы, а может, и Грузии", — сказал он.

Политик отметил, что в резолюциях Европарламента сказано о том, что переговоры с Киевом по вступлению в ЕС должны начаться в 2023 году. Кубилюс заявил, что хотелось бы, чтобы они проходили так же, как это было с центральной частью европейских государств.

"У Литвы на переговоры с ЕС ушло три года, у Польши четыре года — это страна большая, соизмеримая с Украиной", — добавил депутат.

Учитывая этот опыт, Европарламент надеется, что переговоры должны закончится в 2027 году, еще год или два понадобится для ратификации договора всех 27 государств-членов ЕС.

"Если работать в хорошем темпе, то можно надеяться, что уже в 2029 году Украина сможет участвовать в выборах Европейского парламента как полноценный член ЕС", — подытожил Андрюс Кубилюс.

Напомним, 28 февраля президент Владимир Зеленский заявил, что настало время переговоров по вступлению Украины в ЕС. Он убежден, что именно украинцы защищают европейские ценности и сохраняют их для будущих поколений.

2 февраля СМИ писали о том, что в ЕС думают, что вступление Украины в блок займет "световые годы". По информации журналистов, Франция, Германия и Нидерланды скептически настроены к перспективам европейской интеграции Украины в скором будущем.

Ранее, 24 июня, в Кабмине заявили, что Украина присоединится к ЕС не раньше 2029 года. Получить членство раньше этого времени процедурно невозможно, поскольку Киеву следует принять и имплементировать большое количество законов.