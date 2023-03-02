Не раніше 2029-го: депутат Європарламенту розповів, коли Україна може вступити до ЄС

Переговори щодо приєднання до блоку займуть чотири роки, ще один чи два — ратифікація договору всіма 27 державами-членами ЄС. Схожий досвід проходили Литва та Польща, зазначив Андрюс Кубілюс.

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Україна може стати повноправним членом Європейського Союзу в 2029 році. Для цього потрібна політична воля блоку та проведення Києвом реформ. Таку думку висловив депутат Європарламенту та колишній прем'єр-міністр Литви Андрюс Кубілюс в інтерв'ю "Європейській правді".

"Звичайно, для цього обидві сторони мають працювати: Україна має робити реформи, а Євросоюз має зібрати політичну волю та повернути амбіції побудови нової європейської архітектури, яка передбачає членство України, Молдови, а, можливо, й Грузії", — сказав він.

Політик зазначив, що у резолюціях Європарламенту сказано про те, що переговори з Києвом щодо вступу до ЄС мають розпочатися у 2023 році. Кубілюс заявив, що хотілося б, щоб вони проходили так само, як це було із центральною частиною європейських держав.

"У Литви на переговори з ЄС пішло три роки, у Польщі чотири роки — це країна велика, порівняно з Україною", — додав депутат.

З огляду на цей досвід Європарламент сподівається, що переговори мають закінчитися у 2027 році, ще рік чи два знадобиться для ратифікації договору всіх 27 держав-членів ЄС.

"Якщо працювати у хорошому темпі, то можна сподіватися, що вже у 2029 році Україна зможе брати участь у виборах Європейського парламенту як повноцінний член ЄС", — підсумував Андрюс Кубілюс.

Нагадаємо, 28 лютого президент Володимир Зеленський заявив, що настав час переговорів щодо вступу України до ЄС. Він переконаний, що саме українці захищають європейські цінності та зберігають їх для майбутніх поколінь.

2 лютого ЗМІ писали про те, що в ЄС думають, що вступ України до блоку займе "світлові роки". За інформацією журналістів, Франція, Німеччина та Нідерланди скептично налаштовані до перспектив європейської інтеграції України у найближчому майбутньому.

Раніше, 24 червня, у Кабміні заявили, що Україна приєднається до ЄС не раніше 2029 року. Набути членства раніше цього часу процедурно неможливо, оскільки Києву слід прийняти та імплементувати велику кількість законів.