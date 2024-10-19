Оккупация Латвии и 15 000 погибших за 2 недели: НАТО смоделировало нападение РФ (карты)

Военная симуляция, в которой участвовали генералы Альянса, показала, что страны Балтии 10 дней будут оставаться без внешней поддержки. Литва будет "опустошена и частично оккупирована" только за две недели ожесточенных сражений.

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При потенциально возможном сценарии российской агрессии против стран НАТО на применение пятой статьи уйдет 10 дней. При этом Бундесверу будет отводиться ключевая роль в защите балтийских стран. Об этом пишет Bild.

Симуляцию, описывающую атаку российских войск на восточный фланг НАТО в 2027 году, разработал Центр военных действий нового поколения (Center on New Generation Warfare).

В разработке такого сценария участвовали бывшие западные военачальники, в т.ч. генералы США Филип Бридлав и Бен Ходжес. Задача состояла в том, чтобы смоделировать возможную реакцию Альянса на нападение ВС РФ. Представители натовских стран попытались составить представление о собственных возможностях и выработать стратегию защиты Латвии, Литвы и Эстонии.

Фронтальная атака РФ на восточный фланг НАТО в ближайшие три года представляется наиболее опасной.

На сегодня на территории Литвы дислоцирован контингент из примерно 800 немецких солдат. Среди бронетехники, которая у них есть — танки Leopard 2. В 2027 году личный состав Бундесвера планируется увеличить до бригады (4800 солдат и 200 гражданских), а бронетехники — до 44 танков Leopard 2.

При худшем из возможных сценариев на активацию 5-й статьи Устава НАТО понадобилось бы десять дней. Стране, подвергшейся атаке, направили бы подкрепление. То есть странам Балтии пришлось бы оставаться без внешней поддержке десять дней, пока Польша и другие союзники не пришли бы на помощь.

По словам генерала Филипа Бридлава, балтийским странам пришлось бы удерживать позиции до прибытия крупных подразделений.

"Надо выиграть как можно больше времени. Сначала будет поддержка с воздуха, затем флот, а потом — тяжелые сухопутные войска", — объяснил он.

Нападение НАТО Нападение НАТО Нападение НАТО Нападение НАТО

Смоделированный сценарий предполагает, что после оккупации Латвии Россия может дальше одновременно атаковать со стороны захваченной латвийской территории, из Беларуси и своего анклава у Балтийского моря — Калининграда.

Литве и союзникам пришлось бы отступить, а немецкий танковый батальон должен был бы выполнить блестящий маневр и изменить ход сражения.

До конца четвертого дня немецкий танковый батальон должен будет удерживаться в центре в качестве резерва. На пятый день 44 немецких танка Leopard 2 направятся на север, быстро выйдут за литовскую территорию, на седьмой — зайдут во фланг, где основной российский контингент будет наступать из Латвии.

Затем в течение трех дней немецкие войска должны будут разбить превосходящие силы противника и остановить наступление к северу.

Потери по итогам войны НАТО и РФ

Согласно смоделированной войне, к концу десятидневных боев литовские силы потеряют 17 танков, 145 бронемашин и 3650 солдат. Потери РФ будут значительно выше: 411 танков, 1019 бронемашин и 11 420 погибших. Авторы исследования пришли к выводу, что Литва была бы "опустошена и частично оккупирована" только за две недели ожесточенных сражений.

Но столь неблагоприятного сценария удалось бы избежать, если бы оборонный бюджет стран НАТО увеличили до 4% ВВП. В странах Альянса развернули бы больше войск и техники, в т.ч. вертолеты Apache. Реакция Запада также должна быть более быстрой.

Напомним, что глава МИД Франции высказался за немедленное вступление Украины в НАТО.

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