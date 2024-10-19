Окупація Латвії та 15 000 загиблих за 2 тижні: НАТО змоделювало напад РФ (карти)

Військова симуляція, в якій брали участь генерали Альянсу, показала, що країни Балтії 10 днів залишатимуться без зовнішньої підтримки. Литва буде "спустошена і частково окупована" тільки за два тижні запеклих боїв.

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За потенційно можливого сценарію російської агресії проти країн НАТО на застосування п'ятої статті піде 10 днів. При цьому Бундесверу буде відводитися ключова роль у захисті балтійських країн. Про це пише Bild.

Симуляцію, що описує атаку російських військ на східний фланг НАТО у 2027 році, розробив Центр військових дій нового покоління (Center on New Generation Warfare).

У розробці такого сценарію брали участь колишні західні воєначальники, зокрема генерали США Філіп Брідлав і Бен Ходжес. Завдання полягало в тому, щоб змоделювати можливу реакцію Альянсу на напад ЗС РФ. Представники натовських країн спробували скласти уявлення про власні можливості й виробити стратегію захисту Латвії, Литви та Естонії.

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На сьогодні на території Литви дислокований контингент із приблизно 800 німецьких солдатів. Серед бронетехніки, яка у них є — танки Leopard 2. У 2027 році особовий склад Бундесверу планується збільшити до бригади (4800 солдатів і 200 цивільних), а бронетехніки — до 44 танків Leopard 2.

За найгіршого з можливих сценаріїв на активацію 5-ї статті Статуту НАТО знадобилося б десять днів. Країні, що зазнала атаки, направили б підкріплення. Тобто країнам Балтії довелося б залишатися без зовнішньої підтримки десять днів, поки Польща та інші союзники не прийшли б на допомогу.

За словами генерала Філіпа Брідлава, балтійським країнам довелося б утримувати позиції до прибуття великих підрозділів.

"Треба виграти якомога більше часу. Спочатку буде підтримка з повітря, потім флот, а потім — важкі сухопутні війська", — пояснив він.

Напад НАТО Напад НАТО Напад НАТО Напад НАТО

Змодельований сценарій передбачає, що після окупації Латвії Росія може далі одночасно атакувати з боку захопленої латвійської території, з Білорусі та свого анклаву біля Балтійського моря — Калінінграда.

Литві та союзникам довелося б відступити, а німецький танковий батальйон мав би виконати блискучий маневр і змінити хід битви.

До кінця четвертого дня німецький танковий батальйон повинен буде утримуватися в центрі як резерв. На п'ятий день 44 німецькі танки Leopard 2 попрямують на північ, швидко вийдуть за литовську територію, на сьомий — зайдуть у фланг, де основний російський контингент наступатиме з Латвії.

Потім протягом трьох днів німецькі війська повинні будуть розбити сили противника, що переважають, і зупинити наступ на північ.

Втрати за підсумками війни НАТО і РФ

Згідно зі змодельованою війною, до кінця десятиденних боїв литовські сили втратять 17 танків, 145 бронемашин і 3650 солдатів. Втрати РФ будуть значно вищими: 411 танків, 1019 бронемашин і 11 420 загиблих. Автори дослідження дійшли висновку, що Литва була б "спустошена і частково окупована" тільки за два тижні запеклих боїв.

Але такого несприятливого сценарію вдалося б уникнути, якби оборонний бюджет країн НАТО збільшили до 4% ВВП. У країнах Альянсу розгорнули б більше військ і техніки, в т.ч. вертольоти Apache. Реакція Заходу також має бути швидшою.

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