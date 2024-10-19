Глава МЗС Франції висловився за негайний вступ України до НАТО

За словами Жан-Ноеля Барро, якщо виявиться правдою те, що КНДР відправляє свої війська в Україну, це покаже, що в Росії виникли складнощі з продовженням війни.

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Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив, що керівництво країни відкрите до ідеї негайного запрошення України в НАТО. Про це пише Reuters.

Водночас повідомляється, що дискусії з цього питання із союзниками будуть продовжені.

"Що стосується запрошення України вступити до НАТО, ми відкриті до цього, ми ведемо ці обговорення з нашими партнерами", — сказав Жан-Ноель Барро на спільній пресконференції з українським міністром закордонних справ Андрієм Сибігою.

Барро також уточнив, що якщо виявиться правдою, що Північна Корея відправляє війська для підтримки Росії в Україну, це стане серйозною ескалацією і покаже, що у Росії виникли труднощі з продовженням війни.

Нагадаємо, що розвідка Південної Кореї напередодні, 18 жовтня, повідомила, що північнокорейським спецпризначенцям у російській армії видали посвідчення мешканців Бурятії та Якутії. Також було опубліковано маршрути кораблів, на яких громадян КНДР переправили в російські порти.

Також повідомлялося, що, за даними The Wall Street Journal, у ЗС РФ усунули свої вразливості та тепер можуть захопити стратегічне місто.