Глава МИД Франции высказался за немедленное вступление Украины в НАТО

По словам Жан-Ноэля Барро, если окажется правдой то, что КНДР отправляет свои войска в Украину, это покажет, что у России возникли сложности с продолжением войны.

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Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что руководство страны открыто к идее немедленного приглашения Украины в НАТО. Об этом пишет Reuters.

Вместе с тем сообщается, что дискуссии по этому вопросу с союзниками будут продолжены.

"Что касается приглашения Украины вступить в НАТО, мы открыты к этому, мы ведем эти обсуждения с нашими партнерами", — сказал Жан-Ноэль Барро на совместной пресс-конференции с украинским министром иностранных дел Андреем Сибигой.

Барро также уточнил, что если окажется правдой, что Северная Корея отправляет войска для поддержки России в Украину, это станет серьезной эскалацией и покажет, что у России возникли сложности с продолжением войны.

Напомним, что разведка Южной Кореи накануне, 18 октября, сообщила, что северокорейским спецназовцам в российской армии выдали удостоверения жителей Бурятии и Якутии. Также были опубликованы маршруты кораблей, на которых граждан КНДР переправили в российские порты.

Также сообщалось, что, по данным The Wall Street Journal, в ВС РФ устранили свои уязвимости и теперь могут захватить стратегический город.