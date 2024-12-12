Китай ищет политическое решение по Украине: о чем говорил Си Цзиньпин с Медведевым в Пекине

Си Цзиньпин призвал к скорешей деэсклции. А китайско-российские отношения назвал образцовыми с точки зрения связей между крупными соседними странами.

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В четверг, 12 декабря председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Пекин продолжит работу по созданию "благоприятных условий для политического решения" войны в Украине, а также пообещал усилить стратегическое партнерство с Россией. Об этом пишет The South China Morning Post.

На встрече в Пекине с бывшим президентом РФ Дмитрием Медведевым Си повторил позицию Пекина по войне в Украине, заявив, что Китай "неоднократно подчеркивал" необходимость придерживаться трех принципов — "не расширять поля сражений, не эскалировать военные действия и не раздувать пламя" — чтобы стремиться к скорейшей деэскалации.

Китйское госСМИ сообщает, что эти условиях Си упоминал и в речи на октябрьском саммите БРИКС в Казани.

"Китай продолжит отстаивать свою последовательную позицию и работать с международным сообществом для создания благоприятных условий политического разрешения кризиса", — сказал Си зампреду Совбеза РФ Дмитрию Медведеву.

Обе страны должны тесно сотрудничать в многосторонних рамках, таких как БРИКС и Шанхайская организация сотрудничества, чтобы "надежно защищать международную систему с Организацией Объединенных Наций в качестве ядра" и содействовать развитию международного порядка в более справедливом и разумном направлении, уточнил Си.

Он также заявил о консенсусе среди дружественных политических партий, особенно тех, что находятся на Глобальном Юге.

Согласно китайскому отчету, Медведев передал Си письмо, подписанное президентом России Владимиром Путиным, и пообещал, что Россия будет "неукоснительно выполнять" консенсус двух лидеров для углубления стратегического сотрудничества.

Медведев сказал, что Россия "позитивно" восприняла позицию Китая по украинскому вопросу, отметила инициативу группы "Друзья мира", предложенную Китаем, Бразилией и другими странами, и готова "активно продвигать политическое решение".

Напомним, что, по данным NYT, после падения своего союзника Асада Путин стремится к решительной победе в Украине.

Также сообщалось, что Трамп назвал удары ракетами по РФ "разжиганием войны". Зеленский выразил несогласие.