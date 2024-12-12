"Все или ничего": после падения союзника Асада Путин стремится к решительной победе в Украине, — NYT

Путин может выдвинуть новые условия на мирных переговорах, или пойти на эскалацию с авиаударами. Теперь он может сомневаться в том, какие уступки в Украине с его стороны могли бы быть.

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Падение режима сирийского диктатора Башара Асада было унизительным для его главного покровителя, России, что указало на пределы военной мощи и мирового влияния Кремля. Об этом пишет The New York Times.

Однако для президента РФ Владимира Путина потеря его ближайшего союзника на Ближнем Востоке может быть лишь временной неудачей в стремлении к триумфу в Украине.

Военные и политические аналитики заявили, что победа в войне в Украине стала целью Путина, что позволит ему защитить глобальный статус РФ и компенсировать стратегические неудачи в той же Сирии.

Александр Баунов, политический аналитик Евразийского центра Карнеги, отметил, что ставка Путина на войну в Украине настолько высока, что победа принесет России историческую выгоду: все или ничего.

Путин может усилить свое наступление в Украине, чтобы восстановить престиж. К этому призывали российские провоенные комментаторы, одновременно требуя более жестких условий мира в Украине, чтобы избежать неопределенного прекращения огня, которое в Сирии в конечном итоге привело к падению Асада.

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Оба сценария усложняют задачу новой администрации США при Дональде Трампа по быстрому прекращению боевых действий в Украине.

Когда режим Асада рухнул, новоизбранный президент США высмеял Россию за неспособность спасти своего союзника и призвал заключить сделку по Украине, не объяснив, однако же, как это может выглядеть.

Из-за Украины и плохой экономики Россия "сейчас находится в ослабленном состоянии", написал Трамп в своей социальной сети Truth Social.

Аналитики отмечают, что одна из самых последовательных черт 25-летнего правления Путина — его нежелание действовать с позиции слабости или подчиняться внешнему давлению.

Его собственные описания того, как будет выглядеть победа России в Украине, всегда были расплывчатыми. К прошлому году российская армия отказалась от своих неудачных попыток организовать масштабные наступления, которые могли бы свергнуть украинское государство. Вместо этого сосредоточились на востоке Украины, при этом одновременно оказывали давление на силы Киева на нескольких участках фронта.

Военные эксперты интерпретировали эту стратегию как попытку истощить армию и общество Украины и заставить Киев сесть за стол переговоров.

Путин намекнул, что любое мирное соглашение должно позволить России сохранить по крайней мере территорию, которую она уже оккупировала, и гарантировать военный нейтралитет Украины, то есть отказ от вступления в НАТО. Россия также стремится подавить военный потенциал Украины.

"Мы не должны говорить о прекращении огня на полчаса или полгода, чтобы они могли пополнить запасы боеприпасов", — сказал Путин в прошлом месяце.

Украинское правительство неоднократно отвергало любые мирные условия, которые формализовали бы потерю территории или запретили бы стране стремиться к членству в НАТО.

Некоторые аналитики по вопросам России отмечают, что падение Асада после 13 лет войны говорит о том, насколько сложно победить в затяжном конфликте

В краткосрочной перспективе неудача Кремля в Сирии может еще больше сузить пространство для компромисса, отмечают журналисты.

Российские провоенные комментаторы гневно и с недоумением отвечали на падение режима Асада, оплакивая жизни сотен российских солдат, погибших, поддерживая сирийскую армию, которая растаяла под натиском повстанцев. Из-за поставленых целей войны в Украине Россия не смогла предотвратить крах Сирии.

В российском иформпространстве призывали к целенаправленной охоте за украинским руководством, но сообщили немного подробностей того, как истощенная российская армия может добиться капитуляции Украины.

Василий Кашин, политолог из московской Высшей школы экономики, отметил, что Кремль будет продолжать боевые действия в соответствии со своим планом и не будет отвлекаться на другие события, которые прямо не влияют на положение на передовой.

Вместе с тем удар, нанесенный режиму Асада, может подтолкнуть Путина попытаться показать силу Украине, считает Татьяна Становая, политолог из Центра Карнеги.

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"Он может попытаться показать, что Россия не побеждена, что она знает, что делать. И это может его заставить сомневаться в том, какие уступки в Украине с его стороны могли бы быть", — добавил он.

Чтобы продемонстрировать силу, Путин мог бы выдвинуть новые условия на мирных переговорах, или пойти на эскалацию с авиаударами после своих недавних угроз. Представитель США на условиях анонимности на днях рассказал, что Россия может нанести по Украине еще один удар ракетой "Орешник" в ближайшие дни.

Правительство Украины неоднократно называло угрозы Путина блефом, потому что российская армия уже воюет на максимальных возможностях.

Некоторые аналитики по вопросам России отмечают, что падение Асада после 13 лет войны говорит о том, насколько сложно победить в затяжном конфликте, и что победа в современном мире возможна только в короткой и быстрой войне.

Напомним, что украинский военный обозреватель Константин Машовец сообщил, почему замедлилось наступление РФ на южном участке фронта, где оккупанты увязли под Великой Новоселкой.

Также Фокус в своем материале объяснял, что европейские миротворцы могут делать в Украине и где будут дислоцированы.