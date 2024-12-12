"Все або нічого": після падіння союзника Асада Путін прагне рішучої перемоги в Україні, — NYT

Путін може висунути нові умови на мирних переговорах або піти на ескалацію з авіаударами. Тепер він може сумніватися в тому, які поступки в Україні з його боку могли б бути.

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Падіння режиму сирійського диктатора Башара Асада було принизливим для його головного покровителя, Росії, що вказало на межі військової могутності та світового впливу Кремля. Про це пише The New York Times.

Однак для президента РФ Володимира Путіна втрата його найближчого союзника на Близькому Сході може бути лише тимчасовою невдачею в прагненні до тріумфу в Україні.

Військові та політичні аналітики заявили, що перемога у війні в Україні стала метою Путіна, що дасть йому змогу захистити глобальний статус РФ і компенсувати стратегічні невдачі в тій же Сирії.

Олександр Баунов, політичний аналітик Євразійського центру Карнегі, зазначив, що ставка Путіна на війну в Україні настільки висока, що перемога принесе Росії історичну вигоду: все або нічого.

Путін може посилити свій наступ в Україні, щоб відновити престиж. До цього закликали російські провоєнні коментатори, водночас вимагаючи жорсткіших умов миру в Україні, щоб уникнути невизначеного припинення вогню, яке в Сирії зрештою призвело до падіння Асада.

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Обидва сценарії ускладнюють завдання нової адміністрації США при Дональді Трампі щодо швидкого припинення бойових дій в Україні. Коли режим Асада звалився, новообраний президент США висміяв Росію за нездатність врятувати свого союзника і закликав укласти угоду щодо України, не пояснивши, однак, який вигляд це може мати.

Через Україну і погану економіку Росія "зараз перебуває в ослабленому стані", написав Трамп у своїй соціальній мережі Truth Social. Аналітики зазначають, що одна з найпослідовніших рис 25-річного правління Путіна — його небажання діяти з позиції слабкості або підкорятися зовнішньому тиску.

Його власні описи того, який вигляд матиме перемога Росії в Україні, завжди були розпливчастими. До минулого року російська армія відмовилася від своїх невдалих спроб організувати масштабні наступи, які могли б повалити українську державу. Натомість зосередилися на сході України, одночасно чинивши тиск на сили Києва на кількох ділянках фронту.

Військові експерти інтерпретували цю стратегію як спробу виснажити армію і суспільство України та змусити Київ сісти за стіл переговорів.

Путін натякнув, що будь-яка мирна угода має дозволити Росії зберегти принаймні територію, яку вона вже окупувала, і гарантувати військовий нейтралітет України, тобто відмову від вступу до НАТО. Росія також прагне придушити військовий потенціал України.

"Ми не повинні говорити про припинення вогню на пів години або пів року, щоб вони могли поповнити запаси боєприпасів", — сказав Путін минулого місяця. Український уряд неодноразово відкидав будь-які мирні умови, які формалізували б втрату території або заборонили б країні прагнути членства в НАТО.

Деякі аналітики з питань Росії зазначають, що падіння Асада після 13 років війни свідчить про те, наскільки складно перемогти в затяжному конфлікті

У короткостроковій перспективі невдача Кремля в Сирії може ще більше звузити простір для компромісу, зазначають журналісти. Російські провоєнні коментатори гнівно і зі здивуванням відповідали на падіння режиму Асада, оплакуючи життя сотень російських солдатів, які загинули, підтримуючи сирійську армію, що розтанула під натиском повстанців. Через поставлені цілі війни в Україні Росія не змогла запобігти краху Сирії.

У російському інформпросторі закликали до цілеспрямованого полювання за українським керівництвом, але повідомили небагато подробиць того, як виснажена російська армія може домогтися капітуляції України.

Василь Кашин, політолог із московської Вищої школи економіки, зазначив, що Кремль продовжуватиме бойові дії відповідно до свого плану і не відвертатиметься на інші події, які прямо не впливають на становище на передовій.

Водночас удар, завданий режиму Асада, може підштовхнути Путіна спробувати показати силу Україні, вважає Тетяна Станова, політолог із Центру Карнегі.

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"Він може спробувати показати, що Росія не переможена, що вона знає, що робити. І це може його змусити сумніватися в тому, які поступки в Україні з його боку могли б бути", — додав він.

Щоб продемонструвати силу, Путін міг би висунути нові умови на мирних переговорах, або піти на ескалацію з авіаударами після своїх недавніх погроз. Представник США на умовах анонімності днями розповів, що Росія може завдати по Україні ще одного удару ракетою "Орішник" найближчими днями.

Уряд України неодноразово називав погрози Путіна блефом, тому що російська армія вже воює на максимальних можливостях.

Деякі аналітики з питань Росії зазначають, що падіння Асада після 13 років війни свідчить про те, наскільки складно перемогти в тривалому конфлікті, і що перемога в сучасному світі можлива тільки в короткій і швидкій війні.

Нагадаємо, що український військовий оглядач Костянтин Машовець повідомив, чому сповільнився наступ РФ на південній ділянці фронту, де окупанти загрузли під Великою Новосілкою.

Також Фокус у своєму матеріалі пояснював, що європейські миротворці можуть робити в Україні та де будуть дислоковані.