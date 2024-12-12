Китай шукає політичне рішення щодо України: про що говорив Сі Цзіньпін із Медведєвим у Пекіні

Сі Цзіньпін закликав до якнайшвидшої деескалації. А китайсько-російські відносини назвав зразковими з погляду зв'язків між великими сусідніми країнами.

Related video

У четвер, 12 грудня голова КНР Сі Цзіньпін заявив, що Пекін продовжить роботу зі створення "сприятливих умов для політичного вирішення" війни в Україні, а також пообіцяв посилити стратегічне партнерство з Росією. Про це пише The South China Morning Post.

На зустрічі в Пекіні з колишнім президентом РФ Дмитром Медведєвим Сі повторив позицію Пекіна щодо війни в Україні, заявивши, що Китай "неодноразово наголошував" на необхідності дотримуватися трьох принципів — "не розширювати полів бою, не ескалувати воєнні дії й не роздмухувати полум'я" — щоб прагнути якнайшвидшої деескалації.

Китайське держЗМІ повідомляє, що ці умови Сі згадував і в промові на жовтневому саміті БРІКС у Казані.

"Китай продовжить відстоювати свою послідовну позицію і працювати з міжнародною спільнотою для створення сприятливих умов політичного розв'язання кризи", — сказав Сі заступнику голови Радбезу РФ Дмитру Медведєву.

Обидві країни мають тісно співпрацювати в багатосторонніх рамках, як-от БРІКС і Шанхайська організація співробітництва, щоб "надійно захищати міжнародну систему з Організацією Об'єднаних Націй як ядро" та сприяти розвитку міжнародного порядку в більш справедливому і розумному напрямку, уточнив Сі.

Він також заявив про консенсус серед дружніх політичних партій, особливо тих, що знаходяться на Глобальному Півдні.

Згідно з китайським звітом, Медведєв передав Сі лист, підписаний президентом Росії Володимиром Путіним, і пообіцяв, що Росія буде "неухильно виконувати" консенсус двох лідерів для поглиблення стратегічного співробітництва.

Медведєв сказав, що Росія "позитивно" сприйняла позицію Китаю щодо українського питання, відзначила ініціативу групи "Друзі світу", запропоновану Китаєм, Бразилією та іншими країнами, і готова "активно просувати політичне рішення".

Нагадаємо, що, за даними NYT, після падіння свого союзника Асада Путін прагне рішучої перемоги в Україні.

Також повідомлялося, що Трамп назвав удари ракетами по РФ "розпалюванням війни". Зеленський висловив незгоду.