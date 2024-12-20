Баллистическая болванка: что на самом деле представляет собой ракета "Орешник"

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Путин "нашел аргумент" и предлагает "высокотехнологичное соревнование" с использованием своей новой фишки "Орешника", а в качестве "стадиона" предлагает Киев. Ну тот факт, что он является больным бешенством на "всю голову" животным, это даже не обсуждается — это понятно.

Но зачем оно это ляпнуло?

Я же уже писал, что представляет собой эта новая пуйлова пугалка под названием "Орешник". По сути, это ракета средней дальности с разделяющейся головной частью (ГЧ) на так называемые боевые блоки, имеющие, якобы, индивидуальное наведение на цель.

На самом деле эта фигня действительно летает БЫСТРО (особенно на конечном отрезке траектории) и даже, вполне возможно, ее ГЧ "таки разделяется". И поэтому ее трудно, если вообще возможно, перехватить ныне существующими средствами ПРО. Как по мне, собственно поэтому это кремлевское создание и предлагает соревнование в формате "западное ПРО против "Орешника". Причем выбрало для этого реально существующий украинский густонаселенный город — столицу Украины.

Но есть нюанс, который этот "Орешник" делает, скажем так, достаточно "дискуссионным" в сфере целесообразности в НЕ-ядерном варианте снаряжения. Дело в том, что, судя по всему, пуйловским конструкторам так и не удается пока обеспечить в этой ракете то самое "индивидуальное наведение боевых блоков" на скоростях, близких к гиперзвуковым. Ведь, как показывает практика (это тот самый удар по Днепру), его боевые блоки после разделения ГЧ, не наводятся "индивидуально" (как должно было бы быть), а из-за неудачной теплоизоляции этих самых боевых блоков — разрушаются и фрагментируются на отдельные НЕ-управляемые части еще в воздухе.

Я и писал тогда, что пуйло шмальнуло НЕДОДЕЛАННОЙ ракетой. Понятно, что в варианте ядерного снаряжения этой ГЧ это теряет свое значение (потому что подрыв ядерного боезаряда, хоть на земной поверхности, хоть над ней в воздухе является ядерным взрывом, ведь в таком случае ГЧ можно сделать без "Р", то есть не разделять на скорости, близкой к настоящему гиперзвуку).

Но когда эта фигня представляет собой простую болванку или несет заряд привычной взрывчатки, ее "опасность" значительно уменьшается. Остается только ее способность "ОЧЕНЬ БЫСТРО" летать по баллистической траектории, что как раз и является ключевым фактором по преодолению системы ПРО.

И именно в этом пуйло "предлагает посоревноваться" коллективному Западу, утверждая, что якобы оно имеет средство для "драматического изменения военного положения". Очевидно намекая на то, что этот "Орешник", даже БЕЗ разделения ГЧ и "индивидуального наведения боевых блоков", способен так вмазать по земной поверхности (имеется в виду, на гиперзвуковой скорости), что этот удар по своим поражающим последствиям якобы будет близким к ядерному взрыву (насколько я понимаю, какой-то физик его заверил, что объем высвобождаемой энергии при столкновении болванки "Орешника" с земной поверхностью сопоставим с энергией ядерного взрыва).

Но это верно лишь в том случае, если МАССА этой болванки до столкновения с землей останется достаточно значительной, а не уменьшится в серьезной степени из-за того, что ее большая часть СГОРИТ в плотных слоях атмосферы вследствие своей значительной гиперзвуковой скорости и, соответственно, высокотемпературного трения об эти самые плотные слои атмосферы.

Поэтому в сухом остатке имеем. Действительно, пуйло имеет очень быстро летающую по баллистической траектории некую болванку, способную преодолевать системы ПРО (именно в этом он и предлагает "соревнования"). Но все остальные ее свойства, которые коренным образом влияют на ее поражающие способности, выглядят на сегодняшний день, скажем так, очень сомнительно.

Таким образом, он действительно может "драматически изменить военное положение", но не в ту сторону, о которой он думает. Далеко не в ту...

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