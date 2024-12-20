Балістична болванка: що насправді являє собою ракета "Орешник"

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Путін "знайшов аргумент" та пропонує "високотехнологічне змагання" із використанням своєї нової фішки "Орешника", в якості "стадіону" пропонує Київ. Ну той факт, що воно є хворою сказом на "усю голову" твариною, це навіть не обговорюється — це зрозуміло.

Але навіщо воно те ляпнуло?

Я ж вже писав, що являє собою ця нова пуйлова лякалка під назвою "Орешник". По суті, це ракета середньої дальності із головною частиною (ГЧ), яка розділяється на так звані бойові блоки, що мають, нібито, індивідуальне наведення на ціль.

Насправді ця фігня дійсно літає ШВИДКО (особливо на кінцевому відрізку траєкторії), та навіть, цілком можливо, її ГЧ таки розділяється. Тому її важко, якщо взагалі можливо, перехопити нині наявними засобами ПРО. Як на мене, власне тому це кремлівське створіння й пропонує змагання у форматі "західне ПРО проти "Орешника". Причому обрало для цього реальне українське густозаселене місто — столицю України.

Але є нюанс, який цей "Орешник" робить, скажімо так, достатньо "дискусійним" у сфері доцільності у НЕ-ядерному варіанті спорядження. Річ у тому, що, судячи зі всього, пуйловим конструкторам так і не вдається поки що забезпечити у цій ракеті те саме "індивідуальне наведення бойових блоків" на швидкостях, близьких до гіперзвукових. Адже, як доводить практика (це той самий удар по Дніпру), його бойові блоки після розділення ГЧ, не наводяться "індивідуально" (як би мало бути), а через невдалу теплоізоляцію цих самих бойових блоків — руйнуються та фрагментуються на окремі НЕ-керовані частини ще у повітрі.

Я й писав тоді, що пуйло шмальнуло НЕДОРОБЛЕНОЮ ракетою. Зрозуміло, що у варіанті ядерного спорядження цієї ГЧ це втрачає своє значення, бо підрив ядерного боєзаряду, хоч на земній поверхні, хоч над нею у повітрі є ядерним вибухом, адже в такому разі ГЧ можна зробити без "Р", тобто не розділяти на швидкості, близької до справжнього гіперзвуку.

Проте, коли ця фігня являє собою просту болванку чи несе заряд звичної вибухівки, її "небезпечність" значно зменшується. Залишається лише її здатність "ДУЖЕ ШВИДКО" літати по балістичній траєкторії, що саме і є ключовим чинником щодо подолання системи ПРО.

І саме в цьому пуйло "пропонує позмагатися" колективному Заходу, стверджуючи, що нібито воно має засіб для "драматического изменения военного положения". Очевидно натякаючи на те, що цей "Орешник", навіть БЕЗ розділення ГЧ та "індивідуального наведення бойових блоків", здатний так вмазати по земній поверхні (мається на увазі, на гіперзвуковій швидкості), що цей удар за своїми жахливими наслідками нібито буде близьким до ядерного вибуху (наскільки я розумію, якийсь фізік його запевнив, що обсяг вивільняємої енергії після зіткненні болванки "Орешника" із земною поверхнею є зіставним із енергією ядерного вибуху).

Але це вірно лише тоді, якщо МАСА цієї болванки до зіткнення із землею ЗАЛИШИТЬСЯ досить значною, а не зменшиться значною мірою через те, що її більша частина ЗГОРИТЬ у щільних шарах атмосфери внаслідок своєї значної гіперзвукової швидкості та, відповідно, високотемпературного тертя об ці самі щільні шари атмосфери.

Тому у сухому залишку маємо. Дійсно, пуйло має дуже швидколетючу по балістичній траєкторії якусь болванку, що здатна долати системи ПРО (саме в цьому він і пропонує "змагатися"). Але всі інші її властивості, які докорінно впливають на її УРАЖАЛЬНІ здібності, на сьогодні мають вигляд, скажімо так, дуже сумнівний.

Отже, він дійсно може "драматически изменить военное положение", але не в той бік, про який він думає. Далеко не в той…

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