Маніакальна надія на "Орешник": як Путін схилятиме Трампа до капітуляції України в 2025-му

Під час щорічної підсумкової пресконференції Путін, зокрема, заявив про готовність повсякчас говорити з Трампом, але навіть натяку не зробив щодо готовності зупинити "СВО". Отже, яку тактику обрав Кремль на 2025 рік щодо України та Заходу, зокрема США, з’ясовував Фокус.

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Вже другий рік поспіль Путін поєднує підсумкову пресконференцію з "Прямою лінією", під час якої йому нібито ставлять запитання пересічні росіяни, які цього разу, за словами організаторів дійства, відправили очільнику Кремля майже 2 млн питань-побажань.

Сьогодні, коли загальновідомому слогану "Київ за три дні" виповнилося майже три роки, на запитання про те, як він оцінює хід "спеціальної воєнної операції" та чи стала перемога ближче, Путін відповів наступне: "Заздалегідь загадувати складно, але Москва рухається до своїх початкових завдань, окреслених на початку "СВО".

Як Путін прив’язав Трампа до "Орешника"

Журналіст американського телеканалу NBC запитав у Путіна про те, що він зможе запропонувати майбутньому президенту Дональду Трампу, коли вони зустрінуться. Водночас своє питання репортер доповнив наступною реплікою: "Ви не досягли цілей військової операції, багато росіян загинули, зокрема вашого генерала вбили прямо в Москві, а лідера Сирії, якого ви підтримували, вигнали з країни. Тобто, коли ви зустрінетеся з майбутнім президентом Трампом, ви будете слабшим лідером".

Путін, попередньо наголосивши, що не спілкувався з Трампом чотири роки, додав: "Вам дуже хотілося б, щоб Росія була ослаблена. Але Росія стала набагато сильнішою за останні три роки — ми стаємо по-справжньому суверенною країною, ми мало від кого залежимо, а боєздатність російської армії зараз найвища у світі! Я не знаю, коли ми з ним (Трампом — ред.) зустрінемося. Бо він про це нічого не каже. Я готовий до цього, звичайно, будь-коли. Готовий буду і до зустрічі. Якщо у нас колись відбудеться зустріч із новообраним президентом, паном Трампом, впевнений, нам буде про що поговорити".

Попри те, що за понад 4 години дійства Путін торкнувся питань у багатьох сферах, "цвяхом" програми стали його заяви щодо "Орешника". Зокрема, кореспондент телеканалу "Зірка" запитав: "На Заході продовжують називати "Орешник" модифікацією старої радянської зброї і говорять про те, що цю ракету може збити ППО навіть на стадії запуску. Це так?".

"Так, були певні розробки, — пояснював Путін, — але розробки вже російського періоду часу. Тобто це нова зброя. А якщо західні експерти так вважають (що можна збити "Орешник" — ред.), нехай вони запропонують нам і нехай запропонують тим на Заході та США, хто їм платить за їхній аналіз, зробити технологічний експеримент, скажімо, високотехнологічну дуель ХХІ століття! Нехай визначать якийсь об’єкт для ураження, скажімо, у Києві, зосередять туди всі свої сили ППО та ПРО, а ми завдамо туди удару "Орешником" і подивимося, що буде. Ми готові до такого експерименту. Чи готова інша сторона?".

Путін викликав Захід на "технологічну дуель" з "Орешником" Фото: militaryarms

Вельми показово, що Захід на "запрошення" Путіна щодо проведення "високотехнологічного експерименту" не відреагував. Натомість президент Володимир Зеленський лаконічно, проте ємно прокоментував ідею очільника Кремля, чим викликав хвилю підтримки у вітчизняному сегменті соцмереж.

"Київ за три дні і один народ вже в минулому. Тепер, для того, щоб стати третім полюсом світу і мати необмежені поліцейські функції на пострадянському просторі, Путін вважає, що потрібно зробити дві речі: захопити частину України і перелякати світ груповим ударом "Орешника" (за словами Путіна — замінник ядерного удару) та новими розробками ракет середньої дальності. Власне ця формула і є основою переговорної позиції Путіна на початок 2025 року", — зазначає політолог Вадим Денисенко. Певною мірою схожі оцінки щодо тактики Москви в прийдешньому році прозвучали і з вуст експертів, з якими поспілкувався Фокус.

Як має реагувати Захід на погрози Путіна щодо удару "Орешником"

Попередньо акцентувавши на тому, що Путін провів "досить цікаві ігрища" довкола ваги та значення компромісу у припиненні війни, політолог Олег Лісний у розмові з Фокусом зауважив наступне: "Він (Путін — ред.) про компроміс говорив через суттєву паузу і в баченні іноземних медіа може видатися, що РФ виступає обома руками за компроміс. І лише потім він, ніби між іншим, почав тлумачити, як цей самий компроміс виглядає. І ось тут вже ми почули стару пісню про Стамбульські домовленості, "реалії на землі" тощо. Загалом, Путін абсолютно нічого не змінив в своєму баченні переговорної парадигми, не кажучи вже про якесь встановлення миру. Тобто я побачив категоричну неготовність Путіна до перемовин і бажання продовжувати війну в наступному, 2025 році".

Зауваживши, що "манікальна заява" про експеримент з "Орешником" — це передусім зондування реакції Заходу, політолог констатував: "На цю відверту і нахабну путінську погрозу Захід мав би належно відреагувати. Не сміятися зі старого дурника, а здійснити ряд цілком конкретних кроків. Яких? З урахуванням того, що Захід зараз не здатний на якісь заходи на кшталт превентивних ударів, то щонайменше мають прозвучати від вищого керівництва провідних західних країн заяви про те, що якщо Путін проведе свій "експеримент", то будуть гранично оперативно введені санкції по тих напрямках, на яких вони до цього не вводилися. Загалом, має чітко прозвучати алгоритм дій того, що буде в разі, якщо "Орешник" полетить в бік Києва. Наприклад, що Україні буде негайно надане щось потужне в плані озброєння".

Путін заявляє, що готовий говорити з Трампом будь-коли Фото: ТАСС

Водночас, на переконання експерта, очільник Кремля чітко розділяє Захід і Сполучені Штати: "Путін заявляє, що готовий говорити з Трампом будь-коли і дуже, до речі, в контексті різноманітних чуток, важливо, що він зазначив, що не спілкувався з ним вже чотири роки. Важливо, що Путін, вважаючи, що Росія сильна, недвозначно натякає Трампу, мовляв, готовий з ним говорити про переділ світу, але не про якісь компроміси стосовно припинення ним же розв’язаної війни проти України".

З огляду на зазначене, Олег Лісний резюмував: "Ситуація виглядає так, що ні на які поступки Путін йти не збирається".

З якої позиції Путін планує розмовляти із Заходом

Принагідно зауваживши, що Путін, та й усе керівництво РФ перебуває в паралельній реальності, експерт Національного інституту стратегічних досліджень (НІСД) Іван Ус у розмові з Фокусом акцентував: "Найближчу тактику Путіна наочно продемонструвала його відповідь американському журналісту, який, констатувавши, що "СВО" провалилася, сказав, що Путін на ймовірній зустрічі з Трампом виглядатиме слабким. Натомість ми почули, що Кремль жодним чином не боїться демонструвати свою силу і не збирається розмовляти з позиції слабкості перед Заходом. Навпаки, Путін повсякчас підкреслював свою силу і це, як на мене, — сигнал Трампу про те, що, мовляв, навіть мріяти не варто про те, що Київ вестиме мирні перемовини з позиції сили".

Путін, вважає експерт, незважаючи на цілий пласт серйозних проблем всередині Росії, рішуче налаштований на продовження війни, а відтак — "водитиме хіба що маніпулятивні хороводи довкола мирних перемовин". Окрім того, Путін, переконаний аналітик НІСД, й надалі наполягатиме на капітуляції України. І в цьому контексті, наголошує Іван Ус, надзвичайно важливим є донесення до Трампа через його "проукраїнське оточення" тези про те, що Сполучені Штати все ж таки мають, по-перше, демонструвати свою стратегічну силу, а по-друге, усвідомлювати: капітуляція України — це поразка Заходу, а отже і США.