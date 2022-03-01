Российские самолеты атаковали заводы в Харькове, есть жертвы (видео)

Один из снарядов попал в пятиэтажный жилой дом в районе Бавария, внутри начался пожар.

Российский самолет сбросил бомбы на заводы в Харькове. Об этом пишет местный портал 2day.kh.ua.

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Как сообщили очевидцы, около 13:30 бомба упала на Харьковский авиационный завод. Представитель Харьковского национального университета внутренних дел Олег Кошевой сообщил в комментарии журналистам, что из-за взрыва в районе ХАЗ вылетели оконные рамы в здании университета Воздушных сил имени Кожедуба на улице Сумской.

Позже появилась информация, что еще один снаряд сбросили на Харьковский завод подъемно-транспортного оборудования в районе Бавария. Телеграм-канал "Харьков 1654" опубликовал видео с места происшествия, которое записали свидетели. На кадрах можно заметить обрушенное здание завода и пожар в жилом доме неподалеку.

Жители Новобаварского района сообщили о бомбардировках. Глава районной администрации Татьяна Цыбульник сказала "Суспільному", что один из снарядов угодил в пятиэтажный жилой дом на Новобаварском проспекте.

"Есть жертвы. Многие травмированы. Люди под завалами", — подчеркнула чиновница.

Пресс-служба ГСЧС в Facebook подтвердила, что авиаудар пришелся в пятиэтажный жилой дом по адресу Новобаварский проспект, 5. Внутри произошло возгорание, спасатели пытаются его погасить. Число жертв и пострадавших уточняется.

Утром 1 марта войска России нанесли ракетный удар по площади Свободы в центре Харькова. В результате пострадала Харьковская областная администрация, несколько близлежащих зданий и автомобили поблизости.

Позже стало известно, что из-за обстрела центра Харькова погибли как минимум 10 человек, еще 20 получили травмы. Спасатели ГСЧС ликвидировали пожары и вытаскивают харьковчан, застрявших под завалами. Как заявили в МИД Индии, одной из жертв стал индийский студент, который приехал учиться в Харьков. В здании ХОГА уничтожена лестничная клетка, а также повреждены коридоры на всех этажах, кроме того, повреждения зафиксировали в оперном театре, филармонии и жилом массиве неподалеку.