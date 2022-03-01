Російські літаки атакували заводи у Харкові, є жертви (відео)

Один зі снарядів потрапив у п'ятиповерховий житловий будинок у районі Баварія, усередині почалася пожежа.

Російський літак скинув бомби на заводи у Харкові. Про це пише місцевий портал 2day.kh.ua.

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Як повідомили очевидці, приблизно о 13:30 бомба впала на Харківський авіаційний завод. Представник Харківського національного університету внутрішніх справ Олег Кошовий повідомив у коментарі журналістам, що через вибух у районі ХАЗ вилетіли віконні рами у будівлі університету Повітряних сил імені Кожедуба на вулиці Сумській.

Згодом з'явилася інформація, що ще один снаряд скинули на Харківський завод підйомно-транспортного обладнання в районі Баварія. Телеграм-канал "Харків 1654" опублікував відео з місця події, яке записали свідки. На кадрах можна помітити обвалену будівлю заводу та пожежу в житловому будинку неподалік.

Жителі Новобаварського району повідомили про бомбардування. Голова районної адміністрації Тетяна Цибульник сказала "Суспільному", що один зі снарядів потрапив у п'ятиповерховий житловий будинок на Новобаварському проспекті.

"Є жертви. Багато хто травмований. Люди під завалами", — підкреслила чиновниця.

Пресслужба ДСНС у Facebook підтвердила, що авіаудар потрапив у п'ятиповерховий житловий будинок за адресою Новобаварський проспект, 5. Усередині стався спалах, рятувальники намагаються його погасити. Кількість жертв і постраждалих уточнюється.

Вранці 1 березня війська Росії завдали ракетного удару по площі Свободи в центрі Харкова. Унаслідок постраждала Харківська обласна адміністрація, кілька довколишніх будівель та автомобілі поблизу.

Пізніше стало відомо, що через обстріл центру Харкова загинули щонайменше 10 людей, ще 20 отримали травми. Рятувальники ДСНС ліквідували пожежі та витягують харків'ян, які застрягли під завалами. Як заявили в МЗС Індії, однією із жертв став індійський студент, який приїхав навчатися до Харкова. У будівлі ХОДА знищено сходову клітку, а також пошкоджено коридори на всіх поверхах, крім того, пошкодження зафіксували в оперному театрі, філармонії та житловому масиві неподалік.