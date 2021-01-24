"Шторм-333". Как Советский Союз ввязался в Афганскую войну, которая его и погубила
27 декабря 1979 года спецназ КГБ, ГРУ и несколько рот десантников взяли штурмом дворец Тадж-Бек — резиденцию тогдашнего афганского лидера Хафизуллы Амина.
Эта операция стала отправной точкой Афганской войны. Фокус разобрался в ее причинах, уроках и пообщался с Сергеем Червонописким — героем Украины, чей взвод первым высадился на кабульском аэродроме в декабре 1979-го.
Для Сергея Червонопиского война началась 10 декабря, когда по боевой тревоге подняли 103-ю Витебскую воздушно-десантную дивизию, в которой он, выпускник Рязанского воздушно-десантного училища, командовал взводом.
— Можете себе представить: только приняли присягу, солдаты первых месяцев службы, совсем зеленые, — вспоминает генерал Червонопиский. — Мы выдвинулись в центр Беларуси, к боевому аэродрому дальней морской авиации, там провели несколько ночей, переуложили парашюты. Затем нас направили в Ташкент.
Тогда стало ясно, что военных подтягивают к южным границам СССР. Но для чего? Учения? Маневры? Их батальон должен был высадиться на энном аэродроме, захватить его, взводу Червонопиского предстояло выгрузить на земле технику.
— Я был старшим корабельной группы на "Антее" [самолете Ан-22 — Ред.], где у меня были загружены шесть боевых машин десанта, боеприпасы, сухпайки. Все ждали команды. Поскольку в Ташкенте мы были на международном аэродроме, видимо, чтоб не мозолить глаза, нас вскоре подняли и переместили на Волгу, в Энгельс. А через две недели, 24–25 декабря, получили приказ.
Пункт назначения — Кабул — командование до последнего держало в строжайшей тайне.
— Пришлось домысливать. Думали, что в Иран летим. Нам, командирам взводов, основную задачу довели непосредственно в самолетах. Оказалось, командиров батальонов и рот еще летом вывозили в Кабул. Они посмотрели город, окрестности. Полностью провели рекогносцировку на местности. Ну а нам, взводным, не говорили, — вспоминает Сергей Червонопиский.
Когда приземлились в Кабуле, действовали в жестком цейтноте.
— Нужно было срочно выгрузить технику. У меня во взводе было шесть механиков-водителей и два прапорщика. Машины поднимали на высокий клиренс, руками выталкивали, заводить нельзя, потому что остывшие. За 12 минут освободили "Антей", — продолжает Червонопиский. — Запомнилось, как летчики, улетая, прощались, жали руки и говорили: "Мы-то домой, а вам, ребята, — эх!" Задачу нам поставили через сутки. Дали команду "Шторм 333".
Цель этой операции — максимально скрытно устранить Хафизуллу Амина, не дать афганским силовикам среагировать и установить контроль над страной. Но по-тихому не получилось, дворец Амина СССР взял штурмом.
Могила для завоевателей
Изначально воевать с афганским народом никто не собирался. С начала 1920-х отношения между Советским Союзом и Афганистаном складывались как нельзя благополучно — Афганистан был одной из первых стран, признавших Российскую Советскую Социалистическую Республику, Советский Союз первым признал независимость Афганистана. После этого страны установили дипломатические отношения. В Кабуле было множество советских специалистов, а военнослужащих афганской армии обучали в советских училищах. Поощрялась торговля.
Пока в Союзе открывали программы по изучению языков пушту и дари, на Западе слово "Афганистан" имело ярко негативную коннотацию, прежде всего из-за трех неудачных попыток Великобритании колонизировать страну. В последний раз — в 1919-м, когда Британия направила 340-тысячную армию против 40-тысячной афганской, но спустя месяц согласилась на мир и ушла из страны. Всё это сформировало представление об Афганистане, как о "могиле для завоевателей".
С 1933 года страной правил король Мухаммед Захир-шах. Это время часто называют "золотым веком" — Афганистан не вел войн, король маневрировал между Западом, Востоком, соседями. В Кабуле были университеты, развивалась культура, туризм приносил хороший доход.Важно
Но пока мир в ХХ веке стремительно менялся, Афганистан оставался территорией с племенными отношениями в провинциях и отсутствием промышленности. Возможно, из-за этого после Второй Мировой войны Москва перестала питать к нему интерес. Тихий и безобидный, Афганистан оставался конгломератом относительно самостоятельных феодальных уделов, реальной власти над которыми у правительства не было.
Впрочем, к началу 1970-х в Афганистане уже была конституция, судопроизводство король хотел перевести в правовое цивилизованное русло, усилить законодательную базу. Но преобразования Захир-шаха возмутили духовенство, к тому же в стране активизировалась левая оппозиция, представленная Народно-демократической партией. Начались волнения. Синхронно с левыми засуетились ультраправые, представленные радикальными духовными лидерами, получавшими поддержку из Пакистана. В 1973-м Захир-шаху, в то время находящемуся в Италии, объявили, что он изгнан из страны. Переворот устроил двоюродный брат короля, давний премьер Мухаммед Дауд. Король не сопротивлялся и мирно отрекся от короны. Так монархия стала республикой, но спокойствие продлилось недолго.
После кровавого апреля
В апреле 1978-го произошла Саурская (Апрельская) революция. Дауда и почти всю его семью убили. К власти пришла Народно-демократическая партия Афганистана (НДПА). Один из ее лидеров, Нур Мухаммед Тараки, был громким, чересчур эмоциональным, но, как характеризовал его советский посол в Кабуле В. Крючков, "крайне близоруким политически человеком, наивным революционным романтиком, потерявшим чувство реальности".
Тараки уверял: "Приезжайте к нам через год, и вы увидите, что все мечети окажутся пустыми".
С началом Апрельской революции КГБ расширило свою сеть в Афганистане. Советский Союз начал следить за происходящим и, следуя идеологическим стандартам, помогать "братской стране". Это стало первой ошибкой.
Никаких четких планов у Тараки и его премьера Хафизуллы Амина не было даже на ближайшие месяцы. Весной 1979-го в провинциях вспыхнули восстания, запахло сепаратизмом. Режим применил жёсткие репрессии. Однако тогда Политбюро ЦК КПСС пришло к выводу, что вводить войска нецелесообразно.
Вскоре афганские лидеры погрязли в ссорах. Один из умеренных, Бабрак Кармаль, опасаясь за свою жизнь, покинул страну. США в происходящее не вмешивались. 18 сентября 1979-го из американского посольства в Кабуле в Вашингтон ушла записка: "Уже 18 месяцев мы наблюдаем, как эта марксистская партия сама себя уничтожает". Афганскую элиту там сравнивали с "кучкой скорпионов, смертельно кусающих друг друга".
Однажды между телохранителями Тараки и Амина произошла перестрелка. После этого Амин перестал являться на официальные приглашения своего визави, а во время короткого визита в СССР советские спецслужбы настойчиво рекомендовали Тараки не возвращаться в Афганистан, но тот не послушался. В начале октября афганские СМИ сообщат, что в результате длительной болезни Тараки умер. Лишь спустя время станет известно, что его задушили подушкой по приказу Амина. Так власть всецело перешла к Амину.
Рукой товарища Черненко
Решение устранить афганского лидера Политбюро приняло 12 декабря в узком кругу. Из-за опасений утечки информации не допустили даже стенографистов, протокол от руки вел секретарь ЦК Константин Черненко. Текст документа витиеват, в нем нет ни слова об Афганистане, лишь отмечено:
"Одобрить соображения и мероприятия, изложенные тт. Андроповым Ю. В., Устиновым Д. Ф., Громыко А. А. Разрешить им в ходе осуществления этих мероприятий вносить коррективы непринципиального характера".
Им же — главам КГБ (Андропову), Минобороны (Устинову) и МИДа (Громыко) поручили выполнение мероприятия "А". Позже российские историки и исследователи спецслужб начнут оправдывать Андропова. Якобы тот говорил: "Не хотелось бы, но придется" и т. п., подразумевая нежелание главы КГБ втягивать страну в афганскую авантюру.
Но в действительности ввода войск не хотели лишь некоторые высокие чины МИДа и Вооруженных сил, в том числе легендарный основатель и командующий ВДВ генерал Василий Маргелов.
— Его перед самым Афганом поменяли, потому что он, по нашим данным, был ярым противником афганской войны, был против того, чтоб туда отправлять войска, из-за чего здорово сцепился с министром обороны Устиновым, — утверждает Сергей Червонопиский.
План "Б"
Первый раз устранить Амина СССР пытался с помощью отравления. В числе поваров афганского лидера работал советский агент, который подсыпал яд в пищу. Однако план не сработал — Амину стало плохо, на помощь из его резиденции прибыли советские медики, которые вытянули Амина с того света. Из-за секретности они попросту не знали о проводимой операции.
После этого перешли к плану "Б" — уничтожению резиденции. Для этого из спецназа КГБ сформировали офицерские группы "Зенит" и "Гром", также подготовили отряды ГРУ — всего 12 групп (540 бойцов против почти двухтысячной бригады охраны Амина). Из техники — бронетранспортёры, БМП, самоходные зенитные установки. Для маскировки подобрали батальон десантников — выходцев из советских азиатских республик, схожих с афганцами. Они должны были идти на штурм с группами на боевых машинах, а в случае провала представили бы все как пьяную выходку "мусульманского батальона".
— Мой однокашник по Рязани Турсункулов был там командиром. У них даже были ранения, так сказать, от дружественного огня. Они же были в форме афганской армии, не предупредили — секретность, вот друг по другу и шарахнули. Огонь остановили с помощью мата. Обычно ведь противники не матерятся, а если матерятся, то уже понятно, что это наши, — смеется Червонопиский.
Задачей взвода Червонопиского было блокировать афганскую механизированную бригаду и не дать ей прийти на помощь силам Амина.
— Я был сам за рычагами, потому что механик-водитель поранил руку, — вспоминает генерал. — Наводчику говорю, мол, буду ехать по дороге, петляя в стороны, а ты включи термодымовую аппаратуру — есть такая система, дым пускает. Плюс, говорю, вдоль дороги шпарь осколочным кумулятивным, если вдруг придётся сматываться. Слава богу, боевого столкновения не было.Важно
Военные советники СССР предусмотрительно нейтрализовали командование афганских частей. Армия, полиция и спецслужбы защищать Амина не стали. В ходе плотной перестрелки, в которой решающую роль сыграли советские "Шилки" — самоходные зенитные установки с автоматическими пушками, — Амина убили. Вместе с ним советские военные убили малолетних сыновей афганского лидера.
После этого в кабульский аэропорт военным самолетом СССР доставит полностью лояльного Москве Бабрака Кармаля. Именно он должен был заменить Хафизуллу Амина. В газете "Правда" от 30 декабря напишут, что в Афганистане был мятеж, Амина арестовали и предали народному суду, приговорившему его к смерти.
Уйти от Средневековья
Кроме афганской ситуации, которую сегодня бы назвали "кризисом власти", у СССР были другие причины для беспокойства. Прежде всего — исламская революция 1979 года в Иране. Партийное руководство боялось, что вслед за ней южные советские республики тоже поднимут головы. Вторая причина — сложности советско-китайских отношений, лишь ненадолго потеплевших после смерти Мао тремя годами ранее, но осложнившихся внезапным сближением КНР и США — 1 января 1979-го Штаты (при администрации Джимми Картера) признали КНР, и государства обменялись послами. Третья — обострение отношений Варшавского блока и НАТО: Америка разместила в ФРГ ракеты "Першинг" средней дальности, способные долетать до любой точки европейской части СССР. Ответить на это Союзу было нечем, тогда как логика холодной войны предполагала ослабление позиций в одном регионе компенсировать их усилением в другом.
Именно поэтому кремлевские старцы, боящиеся перспективы захвата Америкой Афганистана, решили действовать первыми.
Впрочем, опасения, побудившие СССР к свержению Амина и вводу войск, не оправдались. Советский Союз напоролся на санкции, бойкот Олимпиады-80 и мировое осуждение. Военная операция, представлявшаяся быстрой, растянулась на 10 лет. Отряды афганской оппозиции, быстро получившие военную помощь извне — от Пакистана, Китая и, главным образом, США, — развернули полномасштабную партизанскую войну, очаги которой вспыхивали по всей территории Афганистана.
Развязанная СССР война не только не помогла создать в Афганистане хоть сколько-нибудь жалкое подобие советского строя, но обескровила экономику Союза. Его ставленник Бабрак Кармаль правил до 1986 года, после — такой же марионеточный Мохаммад Наджибулла. В ходе десятилетней войны погибло 15 тыс. советских военнослужащих. После ухода оставшихся из Афганистана и прекращения помощи режим НДПА продержался меньше года, одна за другой в стране вспыхивали гражданские войны. Вчерашние моджахеды стали новой элитой, исламское движение Талибан — новыми моджахедами. Кармаль успел сбежать и умер в Москве, а Наджибуллу вместе с его братом жестоко пытали и казнили талибы.
В этой мясорубке пережил всех только изгнанный в 1973-м король Захир-шах. Он жил в Италии, Индии, а в 2002-м ему разрешили вернуться в Афганистан, где бывшего короля провозгласили отцом нации. Он умер в 2007-м.
В 2000-х на грабли СССР наступили США. Так что в Афганистане по сей день люди подрываются на минах, их похищают и убивают.
— По большому счету, ни нам, ни американцам не надо было туда соваться, — резюмирует Сергей Червонопиский. — Тут американцы приезжали ко мне, советовались, что да как. Я им сказал, что мы сглупили, не победили, и вы не победите. Все равно там могут определиться только сами афганцы. Это народ нераскрытых талантов, они очень умные. У меня был водитель из афганской армии — он в течение месяца сносно научился на русском языке разговаривать. Это фантастика! Или вспомнить о сильнейшей математике некогда в кабульском университете. То есть это еще не раскрытая нация. Надо дать им возможность раскрыться и уйти от этого Средневековья.