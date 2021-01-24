"Шторм-333". Как Советский Союз ввязался в Афганскую войну, которая его и погубила

27 декабря 1979 года спецназ КГБ, ГРУ и несколько рот десантников взяли штурмом дворец ­Тадж-Бек — резиденцию тогдашнего афганского лидера Хафизуллы Амина.

Эта операция стала отправной точкой Афганской войны. Фокус разобрался в ее причинах, уроках и пообщался с Сергеем Червонописким — героем Украины, чей взвод первым высадился на кабульском аэродроме в декабре 1979-го.

Для Сергея Червонопиского война началась 10 декабря, когда по боевой тревоге подняли 103-ю Витебскую воздушно-десантную дивизию, в которой он, выпускник Рязанского воздушно-десантного училища, командовал взводом.

— Можете себе представить: только приняли присягу, солдаты первых месяцев службы, совсем зеленые, — вспоминает генерал Червонопиский. — Мы выдвинулись в центр Беларуси, к боевому аэродрому дальней морской авиации, там провели несколько ночей, переуложили парашюты. Затем нас направили в Ташкент.

[ + – ] Хафизулла Амин

Тогда стало ясно, что военных подтягивают к южным границам СССР. Но для чего? Учения? Маневры? Их батальон должен был высадиться на энном аэродроме, захватить его, взводу Червонопиского предстояло выгрузить на земле технику.

— Я был старшим корабельной группы на "Антее" [самолете Ан-22 — Ред.], где у меня были загружены шесть боевых машин десанта, боеприпасы, сухпайки. Все ждали команды. Поскольку в Ташкенте мы были на международном аэродроме, видимо, чтоб не мозолить глаза, нас вскоре подняли и переместили на Волгу, в Энгельс. А через две недели, 24–25 декабря, получили приказ.

Пункт назначения — Кабул — командование до последнего держало в строжайшей тайне.

— Пришлось домысливать. Думали, что в Иран летим. Нам, командирам взводов, основную задачу довели непосредственно в самолетах. Оказалось, командиров батальонов и рот еще летом вывозили в Кабул. Они посмотрели город, окрестности. Полностью провели рекогносцировку на местности. Ну а нам, взводным, не говорили, — вспоминает Сергей Червонопиский.

[ + – ] Дворец ­Тадж-Бек, в котором убили Хафизуллу Амина

Когда приземлились в Кабуле, действовали в жестком цейтноте.

— Нужно было срочно выгрузить технику. У меня во взводе было шесть механиков-водителей и два прапорщика. Машины поднимали на высокий клиренс, руками выталкивали, заводить нельзя, потому что остывшие. За 12 минут освободили "Антей", — продолжает Червонопиский. — Запомнилось, как летчики, улетая, прощались, жали руки и говорили: "Мы-то домой, а вам, ребята, — эх!" Задачу нам поставили через сутки. Дали команду "Шторм 333".

Цель этой операции — максимально скрытно устранить Хафизуллу Амина, не дать афганским силовикам среагировать и установить контроль над страной. Но по-тихому не получилось, дворец Амина СССР взял штурмом.

Могила для завоевателей

Изначально воевать с афганским народом никто не собирался. С начала 1920-х отношения между Советским Союзом и Афганистаном складывались как нельзя благополучно — Афганистан был одной из первых стран, признавших Российскую Советскую Социалистическую Республику, Советский Союз первым признал независимость Афганистана. После этого страны установили дипломатические отношения. В Кабуле было множество советских специалистов, а военнослужащих афганской армии обучали в советских училищах. Поощрялась торговля.

[ + – ] Мухаммед Захир-шах из династии Баракзаи — последний монарх Афганистана

Пока в Союзе открывали программы по изучению языков пушту и дари, на Западе слово "Афганистан" имело ярко негативную коннотацию, прежде всего из-за трех неудачных попыток Великобритании колонизировать страну. В последний раз — в 1919-м, когда Британия направила 340-тысячную армию против 40-тысячной афганской, но спустя месяц согласилась на мир и ушла из страны. Всё это сформировало представление об Афганистане, как о "могиле для завоевателей".

С 1933 года страной правил король Мухаммед Захир-шах. Это время часто называют "золотым веком" — Афганистан не вел войн, король маневрировал между Западом, Востоком, соседями. В Кабуле были университеты, развивалась культура, туризм приносил хороший доход.

Важно

Часики тикают. Как благие намерения большевиков заложили в Нагорном Карабахе мину замедленного действия

Но пока мир в ХХ веке стремительно менялся, Афганистан оставался территорией с племенными отношениями в провинциях и отсутствием промышленности. Возможно, из-за этого после Второй Мировой войны Москва перестала питать к нему интерес. Тихий и безобидный, Афганистан оставался конгломератом относительно самостоятельных феодальных уделов, реальной власти над которыми у правительства не было.

Впрочем, к началу 1970-х в Афганистане уже была конституция, судопроизводство король хотел перевести в правовое цивилизованное русло, усилить законодательную базу. Но преобразования Захир-шаха возмутили духовенство, к тому же в стране активизировалась левая оппозиция, представленная Народно-демократической партией. Начались волнения. Синхронно с левыми засуетились ультраправые, представленные радикальными духовными лидерами, получавшими поддержку из Пакистана. В 1973-м Захир-шаху, в то время находящемуся в Италии, объявили, что он изгнан из страны. Переворот устроил двоюродный брат короля, давний премьер Мухаммед Дауд. Король не сопротивлялся и мирно отрекся от короны. Так монархия стала республикой, но спокойствие продлилось недолго.

После кровавого апреля

В апреле 1978-го произошла Саурская (Апрельская) революция. Дауда и почти всю его семью убили. К власти пришла Народно-демократическая партия Афганистана (НДПА). Один из ее лидеров, Нур Мухаммед Тараки, был громким, чересчур эмоциональным, но, как характеризовал его советский посол в Кабуле В. Крючков, "крайне близоруким политически человеком, наивным революционным романтиком, потерявшим чувство реальности".

Тараки уверял: "Приезжайте к нам через год, и вы увидите, что все мечети окажутся пустыми".

С началом Апрельской революции КГБ расширило свою сеть в Афганистане. Советский Союз начал следить за происходящим и, следуя идеологическим стандартам, помогать "братской стране". Это стало первой ошибкой.

[ + – ] Громыко, Тараки, Брежнев. Во время визита в Москву афганский лидер Тараки получил предупреждение о готовящемся на него покушении

Никаких четких планов у Тараки и его премьера Хафизуллы Амина не было даже на ближайшие месяцы. Весной 1979-го в провинциях вспыхнули восстания, запахло сепаратизмом. Режим применил жёсткие репрессии. Однако тогда Политбюро ЦК КПСС пришло к выводу, что вводить войска нецелесообразно.

Вскоре афганские лидеры погрязли в ссорах. Один из умеренных, Бабрак Кармаль, опасаясь за свою жизнь, покинул страну. США в происходящее не вмешивались. 18 сентября 1979-го из американского посольства в Кабуле в Вашингтон ушла записка: "Уже 18 месяцев мы наблюдаем, как эта марксистская партия сама себя уничтожает". Афганскую элиту там сравнивали с "кучкой скорпионов, смертельно кусающих друг друга".

Однажды между телохранителями Тараки и Амина произошла перестрелка. После этого Амин перестал являться на официальные приглашения своего визави, а во время короткого визита в СССР советские спецслужбы настойчиво рекомендовали Тараки не возвращаться в Афганистан, но тот не послушался. В начале октября афганские СМИ сообщат, что в результате длительной болезни Тараки умер. Лишь спустя время станет известно, что его задушили подушкой по приказу Амина. Так власть всецело перешла к Амину.

Рукой товарища Черненко

Решение устранить афганского лидера Политбюро приняло 12 декабря в узком кругу. Из-за опасений утечки информации не допустили даже стенографистов, протокол от руки вел секретарь ЦК Константин Черненко. Текст документа витиеват, в нем нет ни слова об Афганистане, лишь отмечено:

"Одобрить соображения и мероприятия, изложенные тт. Андроповым Ю. В., Устиновым Д. Ф., Громыко А. А. Разрешить им в ходе осуществления этих мероприятий вносить коррективы непринципиального характера".

[ + – ] Без паранджи. Афганские девушки на улице Кабула, фото 1970-х гг.

Им же — главам КГБ (Андропову), Минобороны (Устинову) и МИДа (Громыко) поручили выполнение мероприятия "А". Позже российские историки и исследователи спецслужб начнут оправдывать Андропова. Якобы тот говорил: "Не хотелось бы, но придется" и т. п., подразумевая нежелание главы КГБ втягивать страну в афганскую авантюру.

Но в действительности ввода войск не хотели лишь некоторые высокие чины МИДа и Вооруженных сил, в том числе легендарный основатель и командующий ВДВ генерал Василий Маргелов.

— Его перед самым Афганом поменяли, потому что он, по нашим данным, был ярым противником афганской войны, был против того, чтоб туда отправлять войска, из-за чего здорово сцепился с министром обороны Устиновым, — утверждает Сергей Червонопиский.

План "Б"

Первый раз устранить Амина СССР пытался с помощью отравления. В числе поваров афганского лидера работал советский агент, который подсыпал яд в пищу. Однако план не сработал — Амину стало плохо, на помощь из его резиденции прибыли советские медики, которые вытянули Амина с того света. Из-за секретности они попросту не знали о проводимой операции.

После этого перешли к плану "Б" — уничтожению резиденции. Для этого из спецназа КГБ сформировали офицерские группы "Зенит" и "Гром", также подготовили отряды ГРУ — всего 12 групп (540 бойцов против почти двухтысячной бригады охраны Амина). Из техники — бронетранспортёры, БМП, самоходные зенитные установки. Для маскировки подобрали батальон десантников — выходцев из советских азиатских республик, схожих с афганцами. Они должны были идти на штурм с группами на боевых машинах, а в случае провала представили бы все как пьяную выходку "мусульманского батальона".

[ + – ] План нападения. Листок со схемой захвата дворца Амина, нарисованный работником КГБ накануне операции

— Мой однокашник по Рязани Турсункулов был там командиром. У них даже были ранения, так сказать, от дружественного огня. Они же были в форме афганской армии, не предупредили — секретность, вот друг по другу и шарахнули. Огонь остановили с помощью мата. Обычно ведь противники не матерятся, а если матерятся, то уже понятно, что это наши, — смеется Червонопиский.

Задачей взвода Червонопиского было блокировать афганскую механизированную бригаду и не дать ей прийти на помощь силам Амина.

— Я был сам за рычагами, потому что механик-водитель поранил руку, — вспоминает генерал. — Наводчику говорю, мол, буду ехать по дороге, петляя в стороны, а ты включи термодымовую аппаратуру — есть такая система, дым пускает. Плюс, говорю, вдоль дороги шпарь осколочным кумулятивным, если вдруг придётся сматываться. Слава богу, боевого столкновения не было.

Важно

Бальзам на душу: откуда взялись мумии вождей и почему технологию все еще держат в секрете

Военные советники СССР предусмотрительно нейтрализовали командование афганских частей. Армия, полиция и спецслужбы защищать Амина не стали. В ходе плотной перестрелки, в которой решающую роль сыграли советские "Шилки" — самоходные зенитные установки с автоматическими пушками, — Амина убили. Вместе с ним советские военные убили малолетних сыновей афганского лидера.

После этого в кабульский аэропорт военным самолетом СССР доставит полностью лояльного Москве Бабрака Кармаля. Именно он должен был заменить Хафизуллу Амина. В газете "Правда" от 30 декабря напишут, что в Афганистане был мятеж, Амина арестовали и предали народному суду, приговорившему его к смерти.

Уйти от Средневековья

Кроме афганской ситуации, которую сегодня бы назвали "кризисом власти", у СССР были другие причины для беспокойства. Прежде всего — исламская революция 1979 года в Иране. Партийное руководство боялось, что вслед за ней южные советские республики тоже поднимут головы. Вторая причина — сложности советско-китайских отношений, лишь ненадолго потеплевших после смерти Мао тремя годами ранее, но осложнившихся внезапным сближением КНР и США — 1 января ­1979-го Штаты (при администрации Джимми Картера) признали КНР, и государства обменялись послами. Третья — обострение отношений Варшавского блока и НАТО: Америка разместила в ФРГ ракеты "Першинг" средней дальности, способные долетать до любой точки европейской части СССР. Ответить на это Союзу было нечем, тогда как логика холодной войны предполагала ослабление позиций в одном регионе компенсировать их усилением в другом.

[ + – ] После штурма. Советские военные на установке "Шилка" позируют на фоне руин дворца Амина

Именно поэтому кремлевские старцы, боящиеся перспективы захвата Америкой Афганистана, решили действовать первыми.

Впрочем, опасения, побудившие СССР к свержению Амина и вводу войск, не оправдались. Советский Союз напоролся на санкции, бойкот Олимпиады-80 и мировое осуждение. Военная операция, представлявшаяся быстрой, растянулась на 10 лет. Отряды афганской оппозиции, быстро получившие военную помощь извне — от Пакистана, Китая и, главным образом, США, — развернули полномасштабную партизанскую войну, очаги которой вспыхивали по всей территории Афганистана.

Развязанная СССР война не только не помогла создать в Афганистане хоть сколько-нибудь жалкое подобие советского строя, но обескровила экономику Союза. Его ставленник Бабрак Кармаль правил до 1986 года, после — такой же марионеточный Мохаммад Наджибулла. В ходе десятилетней войны погибло 15 тыс. советских военнослужащих. После ухода оставшихся из Афганистана и прекращения помощи режим НДПА продержался меньше года, одна за другой в стране вспыхивали гражданские войны. Вчерашние моджахеды стали новой элитой, исламское движение Талибан — новыми моджахедами. Кармаль успел сбежать и умер в Москве, а Наджибуллу вместе с его братом жестоко пытали и казнили талибы.

В этой мясорубке пережил всех только изгнанный в 1973-м король Захир-шах. Он жил в Италии, Индии, а в 2002-м ему разрешили вернуться в Афганистан, где бывшего короля провозгласили отцом нации. Он умер в 2007-м.

[ + – ] Крепость, ставшая могилой Амина. Руины дворца Тадж-Бек на окраине Кабула после штурма советскими спецслужбами

В 2000-х на грабли СССР наступили США. Так что в Афганистане по сей день люди подрываются на минах, их похищают и убивают.

— По большому счету, ни нам, ни американцам не надо было туда соваться, — резюмирует Сергей Червонопиский. — Тут американцы приезжали ко мне, советовались, что да как. Я им сказал, что мы сглупили, не победили, и вы не победите. Все равно там могут определиться только сами афганцы. Это народ нераскрытых талантов, они очень умные. У меня был водитель из афганской армии — он в течение месяца сносно научился на русском языке разговаривать. Это фантастика! Или вспомнить о сильнейшей математике некогда в кабульском университете. То есть это еще не раскрытая нация. Надо дать им возможность раскрыться и уйти от этого Средневековья.