Гнат Хоткевич и Иван Багряный: в Украине рассекретили истории о репрессиях украинцев Советской властью

24 января в Украине отмечают День внешней разведки. Рассекреченные документы из архивных фондов этой службы дают понимание того, как СССР преследовал и уничтожал людей.

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В День внешней разведки, который в Украине определяют 24 января, были опубликованы истории известных украинцев из рассекреченных архивов КГБ. Это сведения о Гнате Хоткевиче, общественном деятеле, писателе, композиторе, этнографе и писателе Иване Багряном, а также о преследовании украинцев даже за рубежом, куда они выехали, спасаясь от советской власти. Об этом пишет "Украинская правда", которая ознакомилась с документами.

Служба внешней разведки Украины публикует истории из архивов в рубрике "Рассекреченная история".

Архивы КГБ СССР Фото: СБУ

Архивы КГБ СССР Фото: СБУ

Дата, когда в Украине определяют День внешней разведки, имеет историческую подоплеку: в этот день в 1919 году при МВД Директории Украинской Народной Республики утвердили временный штат Политического департамента, а в нем — отдел зарубежной информации. Это подразделение было прототипом нынешней службы, ведь его задачей была разведка относительно врагов УНР — штабов Красной и Добровольческой армий — и других стран как потенциальных противников и возможных союзников.

В архивах этой службы — миллионы до сих пор неизвестных историй, потому что они десятилетиями находились под грифом "секретно". Их постепенно обрабатывают и обнародуют для общего доступа.

Преследование семьи Гната Хоткевича

Гнат Хоткевич, в честь которого названа улица в Киеве, общественный деятель, писатель, композитор и этнограф. Его задержали в феврале 1938 года за "участие в контрреволюционной деятельности и шпионаж в пользу Германии", выбили ложное признание и уже в октябре того же года расстреляли.

Дело на Платониду Хоткевич Фото: СБУ

На момент задержания Хоткевич был в браке со своей третьей женой, моложе его на 23 года Платонидой Скрипко, с которой у них было двое детей: Галина и Богдан.

НКВД завели дело на Платониду Хоткевич в 1946-м, когда выяснилось, что она находилась на оккупированной нацистами территории. Официально Платониду хотели арестовать за то, что она якобы заявляла о намерении выехать в Америку, чтобы издать какую-то антисоветскую книгу.

Женщину нашли в Праге, доставили в Киев и в апреле 1946 года приговорили к 10 годам исправительно-трудовых лагерей с ограничением прав на 5 лет и конфискацией имущества.

О судьбе своего мужа Платонида ничего не знала много лет. Только по возвращении из ссылки ей сообщили, что Игнат Хоткевич умер в тюрьме в 1942 году и солгали, потому что на самом деле он был расстрелян еще в 1938-м.

Дочь Платониды Хоткевич Галина выехала сначала в Венгрию, потом в Германию и впоследствии во Францию, но женщина об этом ничего не знала — связь с Галиной оборвалась.

Платонида после освобождения поехала во Львов и в Криворивню, где работала в музее Франко.

Тем временем в КГБ узнали, что за границей нашлась дочь Платониды. Вот как об этом пишут в одном из документов: "До 1956 года Хоткевич о дочери ничего не знала. В 1956 году в "Литературной газете" за № 38 была напечатана статья о реабилитации Хоткевича Г. М. Эту газету прочитала Галина, после чего написала в Киев в Союз писателей письмо, в котором просила сообщить ей, где живет мать — Хоткевич П. В. Так между ними была установлена связь".

Переписка матери и дочери была под контролем спецслужб. Именно из писем советские агенты узнали, что мужа Галины, инженера-геолога, направили на работу в Марокко. Его хотели завербовать и заманить Галину в СССР. Но у КГБ не получилось. В Украину Галина впервые приезжала только в 1990-х.

КГБ преследовало украинских мигрантов

В 1950-х годах ХХ века в КГБ пытались всячески очернить украинских эмигрантов. Сохранились прямые приказы о компрометации украинских националистических организаций в эмиграции и вербовке украинцев для шпионажа. В частности, речь идет о переселенцах в Германию.

КГБ преследовало украинских мигрантов Фото: СБУ

В одном из документов чекисты предлагают рассылать полиции сообщения о нездоровой враждебной атмосфере, которая царит в ячейках украинства в стране, иллюстрировать это конкретными (вымышленными) примерами и призывать власти принять меры для борьбы с ними.

Доказательства этому нашлись в рассекреченных документах: "планируем организовать рассылку писем немцам, проживающим по соседству с оуновскими организациями и отдельными активными украинскими националистами в ФРГ, с предупреждениями, угрозами и т.д., с целью создания у них атмосферы тревоги и нервозности, а также вражды к эмигрантам. В подъездах домов, занимаемых оуновскими центрами и отдельными националистами в Западной Германии, практиковать обработку лестниц и стен специальной вонючей жидкостью для того, чтобы у проживающих рядом немцев создавать неприязненные чувства к эмигрантам".

Инцидент со "вонючей жидкостью" действительно состоялся и этому тоже есть свидетельства в архиве.

Доклад о "разливе вонючей жидкости" Фото: СБУ

"Зловонную жидкость" в подъезде дома в Мюнхене, где в 1959 году снимала квартиру украинская эмигрантская организация, разлил агент Рафаэль. От этой жидкости у людей возникали кашель и тошнота. Недовольные немцы решили выселить украинцев", — записано в архивах КГБ.

Малоизвестный фельетон Ивана Багряного

Украинский писатель Иван Багряный (настоящее имя Иван Лозовягин) был впервые арестован в 1932 году — после выхода поэмы "Аве Мария" и романа "Скала". Это были лишь одни из многих острых текстов Багряного, однако именно они указаны в делах как пример его антисоветской деятельности.

Малоизвестный фельетон Ивана Багряного о Сталине Фото: СБУ Малоизвестный фельетон Ивана Багряного о Сталине Фото: СБУ

В подтверждение того, что за творчеством писателя пристально следили, свидетельствует выписка из газеты "Голос Ахтырщины", заверенная капитаном Министерства государственной безопасности СССР. Для нее чекисты не поленились даже перепечатать целый фельетон, который Лозовягин опубликовал под псевдонимом Сорок-Сорок.

Фельетон "Перспектива" рассказывает, как Сталин "на том свете" встретился с Григорием Отрепьевым (Лжедмитрием), Николаем ІІ и Каином. Они называют Сталина Йоськой и пророчат ему безрадостные перспективы в аду.

За Иваном Багряным не переставали следить и после заключения, и об этом также сохранились доказательства в архивах.

Напомним, в 2023 году известный певец Иво Бобул признался, что ему предлагали стать стикачем КГБ и доносить на свои коллег-музыкантов.