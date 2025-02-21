"Псевдоним Краснов": экс-глава Управления КГБ Казахстана обвинил Трампа в работе на РФ (скриншот)

По словам Альнура Мусаева, за вербовку нынешнего президента США якобы отвечал именно его отдел. Политологи уже проводят параллели с конспирологической историей о "Путине в морозильнике".

Related video

Бывший председатель Комитета национальной безопасности Республики Казахстан Альнур Мусаев заявил, что нынешний глава Белого дома Дональд Трамп якобы является завербованным агентом спецслужб РФ. Об этом он сообщил у себя в Facebook.

Он отметил, что в 1987 году служил в 6 Управлении КГБ СССР в Москве. В то время важнейшим направлением работы этого управления была "вербовка бизнесменов капиталистических стран".

"Именно в том году нашим Управлением был завербован 40-летний бизнесмен из США Дональд Трамп под псевдонимом "Краснов", — добавил Альнур Мусаев.

Это не первый подобный пост у экс-сотрудника КГБ. Ранее он рассказывал о самых "диких и невероятных вещах" в деятельности спецслужб, в частности, вербовке будущих руководителей государств и даже президента США.

"Например, даже неограниченный ничем Голливуд в своих многочисленных фильмах допускает вербовку враждебной страной вице-президента, начальника охраны президента, может даже снять фильм об аморальном и преступном поведении Президента США. Но предположить, что президент США является шпионом и агентом влияния враждебного государства даже Голливуду представить не под силу", — написал экс-руководитель Комитета национальной безопасности Казахстана.

Следует добавить, что о связи президентов США и России Альнур Мусаев писал еще в 2018 году. Тогда он утверждал, что "Дональд Трамп сидит на крючке у ФСБ и заглатывает наживку все глубже". В посте он ссылался на "косвенные факты, опубликованные в СМИ" и "отсутствие сомнений" в компромате России на Трампа.

"Об этом свидетельствуют многочисленные косвенные факты, опубликованные в СМИ. Есть такое понятие как вербуемость объекта. По своему опыту оперативной работы в КГБ-КНБ могу точно сказать — Трамп относится к категории людей, которые идеально вербуются. У меня нет сомнений, что у России есть компромат на Президента США", — писал тогда экс-чиновник.

На сообщение уже отреагировал заместитель директора Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий.

"То у них Путин в морозилке с креветками уже давно лежит, то у них Трамп-агент КГБ... И популяризируется же моментальная каждая дичь! Рациональные оценки у нас так и остаются непопулярными", — написал он.

При этом Альнур Мусаев не предоставил ни одного доказательства его утверждениям о вербовке президента США Кремлем.

Напомним, ранее историк и политический аналитик Валерий Соловей заявлял, что президент РФ умер вечером 26 октября около 20:40. Причиной смерти стал якобы рак, а его тело находится в холодильной камере в резиденции в Валдае.

В СМИ также была информация о том, что Путин прошел серьезное лечение от онкологического заболевания в марте 2022 года. Поэтому во время зарубежных поездок его заменял двойник.