"Псевдонім Краснов": ексглава Управління КДБ Казахстану звинуватив Трампа у роботі на РФ (скріншот)

За словами Альнура Мусаєва, за вербування нинішнього президента США нібито відповідав саме його відділ. Політологи вже проводять паралелі з конспірологічною історією про "Путіна в морозильнику".

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Колишній голова Комітету національної безпеки Республіки Казахстан Альнур Мусаєв заявив, що нинішній голова Білого дому Дональд Трамп нібито є завербованим агентом спецслужб РФ. Про це він повідомив у себе у Facebook.

Він відзначив, що в 1987 році служив у 6 Управлінні КДБ СРСР у Москві. В той час найважливішим напрямком роботи цього управління було "вербування бізнесменів капіталістичних країн".

"Саме того року нашим Управлінням було завербовано 40-річного бізнесмена зі США Дональда Трампа під псевдонімом "Краснов", — додав Альнур Мусаєв.

Це не перший подібний пост в експрацівника КДБ. Раніше він розповідав про "найдикіші та неймовірні речі" у діяльності спецслужб, зокрема, вербування майбутніх керівників держав і навіть президента США.

"Наприклад, навіть необмежений нічим Голлівуд у своїх численних фільмах допускає вербування ворожою країною віцепрезидента, начальника охорони президента, може навіть зняти фільм про аморальну і злочинну поведінку Президента США. Але припустити, що президент США є шпигуном та агентом впливу ворожої держави навіть Голлівуду уявити не під силу", — написав екскерівник Комітету національної безпеки Казахстану.

Слід додати, що про зв'язок президентів США та Росії Альнур Мусаєв писав ще у 2018 році. Тоді він стверджував, що "Дональд Трамп сидить на гачку у ФСБ і заковтує наживку дедалі глибше". В пості він посилався на "опосередковані факти, опубліковані в ЗМІ" та "відсутність сумнівів" в компроматі Росії на Трампа.

"Про це свідчать численні опосередковані факти, опубліковані в ЗМІ. Є таке поняття як вербуємість об'єкта. За своїм досвідом оперативної роботи в КДБ-КНБ можу точно сказати - Трамп відноситься до категорії людей, які ідеально вербуються. У мене немає сумнівів, що в Росії є компромат на Президента США", — писав тоді ексчиновник.

На повідомлення вже відреагував заступник директора Агентства моделювання ситуацій Олексій Голобуцький.

"То в них Путін в морозилці з креветками вже давно лежить, то в них Трамп-агент КГБ… І популяризується ж моментальна кожна дичина! Раціональні оцінки в нас так і лишаються непопулярними", — написав він.

При цьому Альнур Мусаев не надав жодного доказу його твердженням про вербування президента США Кремлем.

Нагадаємо, раніше історик та політичний аналітик Валерій Соловей заявляв, що президент РФ помер ввечері 26 жовтня близько 20:40. Причиною смерті став нібито рак, а його тіло знаходиться в холодильній камері в резиденції у Валдаї.

В ЗМІ також була інформація про те, що Путін пройшов серйозне лікування від онкологічного захворювання у березні 2022 році. Тому під час закордонних поїздок його заміняв двійник.