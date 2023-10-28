"Знаходиться в холодильній камері": професор з РФ підтримав чутки про смерть Путіна (відео)

Історик та політичний аналітик Валерій Соловей вслід за анонімними телеграм-каналами заявив, що президент РФ помер ввечері 26 жовтня близько 20:40. У Путіна нібито діагностували рак ще у 2020 році.

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Російській професор, історик та політичний аналітик Валерій Соловей вслід за рядом анонімних телеграм-каналів заявив, що президент РФ Володимир Путін помер. Про це він сказав під час інтервʼю українському журналісту Дмитру Гордону, яке було опубліковане 28 жовтня.

За словами Соловʼя, Володимир Путін помер ввечері 26 жовтня приблизно о 20:40.

"Зараз він знаходиться в холодильній камері в резиденції у Валдаї. Принизливо, чи не так? Ніяких сумнівів щодо його фізичної смерті не існує", — стверджує Соловей.

Причиною нібито смерті президента РФ стала важка форма раку, яку встановили у 2020 році. Ізраїльські лікарі нібито пролікували Путіна, але сказали, що він проживе до 2021-2022 року. Ізраїль обрали, бо там лікували рак у сина російського президента, народженого колишньою спортсменкою Аліною Кабаєвою, стверджує професор. Також Соловей каже, що в березні ізраїльські лікарі начебто сказали, що можливості медицини вичерпано. Проте професор зауважив, що ніхто достеменно не знає, чи все було так.

"На початку літа мені сказали, що горизонт його життя не виходить за межі цього року, а в серпні-вересні — що він не переживе осінь. В кінці вересня мені сказали, що горизонт наблизився, і що він не переживе жовтня", — продовжив Валерій Соловей.

Опосередкованими доказами смерті Путіна, за словами професора, є:

26 жовтня з 20:00 в центрі Москви було посилення з боку правоохоронців;

посилена охорона резиденції Путіна на Валдаї;

заява Олександра Лукашенка про необхідність переговорів, щоб зупинити війну в Україні;

остання розмова з Володимира Путіна була з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу. Ізраїльський політик вимагав, щоб РФ не втручалась в операцію проти ХАМАС та мінімізувала співпрацю з Іраном, інакше інформація про здоров'я Путіна стала б публічною.

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Соловей повторив інформацію про смерть Путіна після анонімних TG-каналів

Першою інформацію про смерть Путіна повідомили в анонімному телеграм-каналі "Генерал СВР" увечері 26 жовтня. Утім, там ніяких підтверджень цим словам не надали. Пізніше публікації про нібито смерть президента РФ зробили й у ряді інших анонімних телеграм-каналів.

Публікація каналу "Генерал СВР" про смерть Путіна Фото: скриншот

Для чого розповсюджують чутки про смерть Путіна?

В Головному управлінні розвідки (ГУР) Міноборони України 27 жовтня заявили, що до чуток довкола смерті Путіна варто ставитися стримано.

"Якщо ми говоримо про чутки навколо смерті Путіна – це ж повідомляють якісь анонімні Telegram-канали. Маємо аналізувати, кому це вигідно. Українці повинні реагувати на це стримано", — сказав представник пресслужби ГУР Андрій Юсов.

Також співробітник розвідки заявив, що українці хочуть почути таку інформацію якнайшвидше, але дізнатись про таку подію вони мають не з анонімних телеграм-каналів. Відтак подібні заяви є радше жартівливими та мають інспірований характер.

Також 28 жовтня колишня заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла, що заяви про нібито смерть Путіна є операцією російських спецслужб.

"Це введення в оману, з метою переключити нас з активних дій на пасивне очікування. Крім того, недооцінка ворога призводить до слабшої підготовки", — написала Маляр.

Окрім цього колишня чиновниця додала, що така стратегія може бути вдалою, бо зазвичай РФ тільки перебільшує власну велич та можливості.

Допис Ганни Маляр про смерть Путіна

Нагадаємо, секретар РНБО України Олексій Данілов у недавньому інтерв'ю Фокусу розповів, в якому стані перебуває очільник Росії та чи зможе його смерть вплинути на перебіг війни.

27 жовтня західні ЗМІ писали, що після смерті Путіна його на посаді президента РФ замінить чинний премʼєр-міністр Михайло Мішустін.