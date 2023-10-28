"Находится в холодильной камере": профессор из РФ поддержал слухи о смерти Путина (видео)

Историк и политический аналитик Валерий Соловей вслед за анонимными телеграм-каналами заявил, что президент РФ умер вечером 26 октября около 20:40. У Путина якобы диагностировали рак еще в 2020 году.

Related video

Российский профессор, историк и политический аналитик Валерий Соловей вслед за рядом анонимных телеграм-каналов заявил, что президент РФ Владимир Путин умер. Об этом он сказал во время интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, которое было опубликовано 28 октября.

По словам Соловья, Владимир Путин умер вечером 26 октября примерно в 20:40.

"Сейчас он находится в холодильной камере в резиденции на Валдае. Унизительно, не так ли? Никаких сомнений относительно его физической смерти не существует", — утверждает Соловей.

Причиной якобы смерти президента РФ стала тяжелая форма рака, которую установили в 2020 году. Израильские врачи якобы пролечили Путина, но сказали, что он проживет до 2021-2022 года. Израиль выбрали, потому что там лечили рак у сына российского президента, рожденного бывшей спортсменкой Алиной Кабаевой, утверждает профессор. Также Соловей говорит, что в марте израильские врачи якобы сказали, что возможности медицины исчерпаны. Однако профессор отметил, что никто точно не знает, все ли было так.

"В начале лета мне сказали, что горизонт его жизни не выходит за пределы этого года, а в августе-сентябре — что он не переживет осень. В конце сентября мне сказали, что горизонт приблизился, и что он не переживет октября", — продолжил Валерий Соловей.

Косвенными доказательствами смерти Путина, по словам профессора, являются:

26 октября с 20:00 в центре Москвы было усиление со стороны правоохранителей;

усиленная охрана резиденции Путина на Валдае;

заявление Александра Лукашенко о необходимости переговоров, чтобы остановить войну в Украине;

последний разговор с Владимира Путина был с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Израильский политик требовал, чтобы РФ не вмешивалась в операцию против ХАМАСа и минимизировала сотрудничество с Ираном, иначе информация о здоровье Путина стала бы публичной.

Видео с таймкодом

Соловей повторил информацию о смерти Путина после анонимных TG-каналов

Первой информацию о смерти Путина сообщили в анонимном телеграм-канале "Генерал СВР" вечером 26 октября. Впрочем, там никаких подтверждений этим словам не предоставили. Позже публикации о якобы смерти президента РФ сделали и в ряде других анонимных телеграм-каналов.

Публикация канала "Генерал СВР" о смерти Путина Фото: скриншот

Для чего распространяют слухи о смерти Путина?

В Главном управлении разведки (ГУР) Минобороны Украины 27 октября заявили, что к слухам вокруг смерти Путина стоит относиться сдержанно.

"Если мы говорим о слухах вокруг смерти Путина — это же сообщают какие-то анонимные Telegram-каналы. Должны анализировать, кому это выгодно. Украинцы должны реагировать на это сдержанно", — сказал представитель пресс-службы ГУР Андрей Юсов.

Также сотрудник разведки заявил, что украинцы хотят услышать такую информацию как можно быстрее, но узнать о таком событии они должны не из анонимных телеграм-каналов. Поэтому подобные заявления являются скорее шуточными и имеют инспирированный характер.

Также 28 октября бывшая заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала, что заявления о якобы смерти Путина являются операцией российских спецслужб.

"Это введение в заблуждение, с целью переключить нас с активных действий на пассивное ожидание. Кроме того, недооценка врага приводит к более слабой подготовке", — написала Маляр.

Кроме этого бывшая чиновница добавила, что такая стратегия может быть удачной, потому что обычно РФ только преувеличивает собственное величие и возможности.

Сообщение Анны Маляр о смерти Путина

Напомним, секретарь СНБО Украины Алексей Данилов в недавнем интервью Фокусу рассказал, в каком состоянии находится глава России и сможет ли его смерть повлиять на ход войны.

27 октября западные СМИ писали, что после смерти Путина его на посту президента РФ заменит действующий премьер-министр Михаил Мишустин.