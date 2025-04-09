Позировали с флагом: военный обвинил Волынский лицей в распространении символики СССР (фото)

Офицер Иван Галенко опубликовал фото, по его словам, курсантов Волынского областного лицея с усиленной военно-физической подготовкой с советским флагом в руках. Через два дня он сообщил, что курсанты и офицеры после его жалобы были наказаны. Однако руководство заведения официально инцидент не комментировало.

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Фото армейский офицер с позывным "Юнкер" Иван Галенко опубликовал в сети Х (ранее — Twitter) 3 апреля.

Офицер обвинил Волынский лицей им. Героев Небесной Сотни в распространении символики СССР Фото: скриншот

Он обвинил Волынский областной лицей с усиленной военно-физической подготовкой им. Героев Небесной Сотни в том, что в нем царит "дедовщина и пророссийская среда".

"Я не понимаю, какого х** наши военные лицеи, куда родители отдают детей после 9 класса еще до сих пор не чувствуют никаких реформ", — написал Галенко и потребовал реакции от руководства заведения.

В посте 6 апреля Иван Галенко сообщил, что лицеисты и офицеры, которых он обвинил в распространении коммунистической символики, были наказаны, однако деталей не привел.

На момент публикации материала администрация лицея официально не комментировала инцидент.

Иван Галенко утверждает, что лицеисты получили наказание за фото с советским флагом Фото: скриншот

Напомним, в опубликованном 4 апреля интервью народный депутат, председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак сказал, что запрет русского языка в образовательных учреждениях может осложнить интеграцию Украины в Европейский Союз.

Также 4 апреля в сети распространилось видео с кадрами конфликта во время урока, на котором преподаватель винницкого лицея дал подзатыльник ученику.

10 марта в Службе безопасности Украины сообщали, что в Черкассах разоблачили группировку экс-коммунистов, которой дистанционно руководил из России бывший нардеп-коммунист Петр Симоненко.