Радуйся, что не с ноги: преподаватель винницкого лицея дал подзатыльник ученику (видео)

Учитель Винницко-Хуторского лицея избил ученика во время урока, при этом обзывая его и угрожая ударить сильнее. Видео с кадрами конфликта, записанное одноклассниками школьника, появилось в местном паблике. В Департаменте образования Винницкого городского совета отреагировали на событие и заверили, что накажут учителя.

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Видео с избиением ученика в одном из винницких лицеев появилось в Telegram-канале "Реальная Винница".

Запись с инцидентом в учебном классе опубликовали днем 4 марта. В заметке не указывается, когда именно произошли события, как зовут ученика и преподавателя. На видео видно, как взрослый мужчина стоит вплотную к школьнику, замахивается, толкает и дает ему что-то похожее на пощечины или подзатыльники. При этом слышны угрозы ударить сильнее, если и дальше будет непослушание.

"С ноги дам! Еще раз! Ты меня слушаешь?! [Если] ты вякнешь, то я тебе е***к сразу р***у. Ты меня слышишь?! Не кричи мне тут. Не кричи мне, я сказал. Хорошо, что не кулаком. Г***о", — слышны слова преподавателя.

В заметке администратора канала указано, что фигурант, который размахивает руками, — это учитель истории Винницко-Хуторского лицея.

Избиение ученика — реакция властей

В течение часа в сети появилась реакция винницкой власти. В канале "Труха Винница" написали, что пообщались с начальницей Департамента образования Винницкого городского совета Оксаной Яценко. Чиновница заявила, что преподавателя уже отстранили от работы с учениками и будут увольнять.

Избиение ученика — реакция Департамента образования Винницкого горсовета Фото: Скриншот

Ситуацию прокомментировали в канале ГУ Национальной полиции Винницкой области. Правоохранители заявили, что событие произошло 1 апреля и о нем уже на следующий день узнали ювенальные полицейские. Выяснилось, что произошел конфликт с учеником 10 класса, который "во время урока не реагировал на замечания учителя". Учитель в ответ его ударил и начал "грубо выражаться", говорится в заметке.

По инциденту открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 126 Уголовного кодекса — за побои и истязания. Максимальное наказание за такое преступление — пять лет тюрьмы, минимальное — пробационный надзор на такой же срок.

Что рассказали ученики лицея об инциденте

Между тем в местном паблике разместили скриншоты общения с учениками лицея. Собеседники анонимного канала объяснили, что школьник, которому достались побои, нарушал дисциплину. Например, корреспонденты жаловались, что он якобы бил другого ребенка и намеренно спровоцировал преподавателя. На сегодня не ясно, насколько правдивы эти показания.

Избиение ученика — что написали одноклассники из Винницко-Хуторского лицея Фото: Скриншот

На страницах в соцсетях Винницко-Хуторского лицея пока нет реакции на избиение ученика. Также о событии не упоминают на ресурсах Винницкого городского совета и Департамента образования.

Отметим, 18 февраля избиение ученика произошло в учебном заведении Варашского района Ровенской области. На видео из соцсетей видим мужчину, который кричал на школьника и дал ему несколько пощечин. В местных медиа написали, что жертва избиения якобы "вела себя провокационно". Начальница управления образования исполнительного комитета Варашского городского совета Елена Корень заявила, что преподавателя отстранят от работы и проведут расследование.

Напоминаем, в сентябре 2023 года Фокус писал о другом случае избиения ученика в Ровенской области. Между тем в декабре 2024 года произошла драка в учебном заведении, когда отец ученицы сломал нос учителю.