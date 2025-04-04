Радій, що не з ноги: викладач вінницького ліцею дав запотиличника учню (відео)

Вчитель Вінницько-Хутірського ліцею побив учня під час уроку, при цьому обзиваючи його та погрожуючи вдарити сильніше. Відео з кадрами конфлікту, записане однокласниками школяра, з'явилось у місцевому пабліку. У Департаменті освіти Вінницької міської ради відреагували на подію та запевнили, що покарають вчителя.

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Відео з побиттям учня в одному з вінницьких ліцеїв з'явилось у Telegram-каналі "Реальна Вінниця".

Запис з інцидентом у навчальному класі опублікували вдень 4 березня. У дописі не вказується, коли саме стались події, як звати учня та викладача. На відео бачимо, як дорослий чоловік стоїть впритул до школяра, замахується, штурхає і дає йому щось схоже на ляпаси або запотиличники. При цьому чути погрози вдарити сильніше, якщо й далі буде непослух.

"З ноги дам! Ще раз! Ти мені слухаєш?! [Якщо] ти в'якнеш, то я тобі ї***к одразу р***у. Ти мене почув?! Не гукай мені тут. Не гукай мені, я сказав. Добре, що не кулаком. Г***о", — чути слова викладача.

У дописі адміністратора каналу вказано, що фігурант, який розмахує руками, — це вчитель історії Вінницько-Хутірського ліцею.

Побиття учня — реакція влади

Протягом години у мережі з'явилась реакція вінницької влади. У каналі "Труха Вінниця" написали, що поспілкувались з начальницею Департаменту освіти Вінницької міської ради Оксаною Яценко. Чиновниця заявила, що викладача вже відсторонили від роботи з учнями та будуть звільняти.

Побиття учня - реакція Департаменту освіти Вінницької міськради Фото: Скриншот

Ситуацію прокоментували у каналі ГУ Національної поліції Вінницької області. Правоохоронці заявили, що подія сталась 1 квітня і про неї вже наступного дня дізнались ювенальні поліцейські. З'ясувалось, що стався конфлікт з учнем 10 класу, який "під час уроку не реагував на зауваження вчителя". Вчитель у відповідь його вдарив і почав "грубо висловлюватись", ідеться у дописі.

Щодо інциденту відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 126 Кримінального кодексу — за побої й мордування. Максимальне покарання за такий злочин — п'ять років тюрми, мінімальне — пробаційний нагляд на такий же термін.

Що розповіли учні ліцею про інцидент

Тим часом у місцевому пабліку розмістили скриншоти спілкування з учнями ліцею. Співрозмовники анонімного каналу пояснили, що школяр, якому дістались штурхани, порушував дисципліну. Наприклад, дописувачі скаржились, що він начебто бив іншу дитину та навмисно спровокував викладача. На сьогодні не ясно, наскільки правдиві ці свідчення.

Побиття учня - що написали однокласники з Вінницько-Хутірського ліцею Фото: Скриншот

На сторінках у соцмережах Вінницько-Хутірського ліцею поки що немає реакції на побиття учня. Також про подію не згадують на ресурсах Вінницької міської ради та Департаменту освіти.

Зазначимо, 18 лютого побиття учня сталось у навчальному закладі Вараського району Рівненської області. На відео з соцмереж бачимо чоловіка, який кричав на школяра та дав йому кілька ляпасів. У місцевих медіа написали, що жертва побиття начебто "поводилась провокативно". Начальниця управління освіти виконавчого комітету Вараської міської ради Олена Корень заявила, що викладача відсторонять від роботи та проведуть розслідування.

Нагадуємо, у вересні 2023 року Фокус писав про інший випадок побиття учня у Рівненській області. Тим часом у грудні 2024 сталась бійка у навчальному закладі, коли батько учениці зламав ніс вчителю.