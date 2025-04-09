Позували з прапором: військовий звинуватив Волинський ліцей в поширенні символіки СРСР (фото)

Офіцер Іван Галенко опублікував фото, за його словами, курсантів Волинського обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою з радянським прапором у руках. За два дні він повідомив, що курсантів і офіцерів після його скарги було покарано. Проте керівництво закладу офіційно інцидент не коментувало.

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Фото армійський офіцер із позивним "Юнкер" Іван Галенко опублікував у мережі Х (раніше — Twitter) 3 квітня.

Офіцер звинуватив Волинський ліцей ім. Героїв Небесної Сотні у поширенні символіки СРСР Фото: скриншот

Він звинуватив Волинський обласний ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою ім. Героїв Небесної Сотні у тому, що в ньому панує "дідівщина та проросійське середовище".

"Я не розумію, якого х** наші військові ліцеї, куди батьки віддають дітей після 9 класу ще досі не відчувають ніяких реформ", — написав Галенко і вимагав реакції від керівництва закладу.

У дописі 6 квітня Іван Галенко повідомив, що ліцеїсти та офіцери, яких він звинуватив у поширені комуністичної символіки, були покарані, проте деталей не навів.

На момент публікації матеріалу адміністрація ліцею офіційно не коментувала інцидент.

Іван Галенко стверджує, що ліцеїсти отримали покарання за фото з радянським прапором Фото: скриншот

Нагадаємо, в опублікованому 4 квітня інтерв'ю народний депутат, голова комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак сказав, що заборона російської мови в освітніх закладах може ускладнити інтеграцію України до Європейського Союзу.

Також 4 квітня в мережі поширилося відео з кадрами конфлікту під час уроку, на якому викладач вінницького ліцею дав запотиличника учню.

10 березня в Службі безпеки України повідомляли, що в Черкасах викрили угруповання екскомуністів, яким дистанційно керував із Росії колишній нардеп-комуніст Петро Симоненко.