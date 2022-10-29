Победа Украины над Россией: у Зеленского назвали необходимые шаги

По словам руководителя ОП Андрея Ермака, мировое сообщество должно предоставить украинским военным требуемое оружие и наконец признать РФ государством-террористом.

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Для того, чтоб ускорить победу Украины в войне с Россией, мировому сообществу нужно предпринять пять последовательных шагов. Такое мнение озвучил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак во время онлайн-участия в заседании круглого стола.

По словам Ермака, минимизировать российскую угрозу, насколько это возможно — в интересах всего цивилизованного мира. Ведь Украина – не единственная цель российской агрессии.

Для этого нужно сделать следующие пять шагов.

Первый шаг

Мир должен помочь Украине в создании надежной системы противовоздушной и противоракетной обороны для защиты критической инфраструктуры.

Второй шаг

Предоставить Украине конвенционное оружие и не "связывать" Вооруженные силы Украины никакими политическими ограничениями.

Третий шаг

Усилить санкционное давление на Российскую Федерацию и объявить ее страной-террористом.

Четвертый шаг

Перезапустить весь комплекс международных гуманитарных организаций.

Пятый шаг

Предоставить Украине надежные гарантии безопасности.

"Часто говорили, что Россия не должна выиграть эту войну. Надо понимать, что единственный способ избежать ее повторения – обеспечить победу Украины. Любой другой вариант побуждает российский режим к продолжению", — резюмировал Ермак.

Напомним, несколько ранее президент Украины Владимир Зеленский озвучил главное условие переговоров между Россией и Украиной. По мнению главы украинского государства, мирные переговоры крайне маловероятны, пока у власти находится действующий президент РФ Владимир Путин.

Фокус также писал о том, что советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк озвучил наихудший сценарий для Украины. По словам советника главы ОП, Россия будет стремиться мирными переговорами выиграть время для того, чтоб усовершенствовать свою армию и нанести по Украине решающий удар.