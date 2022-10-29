Перемога України над Росією: у Зеленського назвали необхідні кроки

За словами керівника ОП Андрія Єрмака, світова спільнота має надати українським військовим необхідну зброю і нарешті визнати РФ державою-терористом.

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Для того, щоб прискорити перемогу України у війні з Росією, світовій спільноті необхідно зробити п'ять послідовних кроків. Таку думку озвучив голова Офісу президента України Андрій Єрмак під час онлайн-участі у засіданні круглого столу.

За словами Єрмака, мінімізувати російську загрозу наскільки це можливо в інтересах усього цивілізованого світу. Адже Україна – не єдина мета російської агресії.

Для цього слід зробити наступні п'ять кроків.

Перший крок

Світ має допомогти Україні у створенні надійної системи протиповітряної та протиракетної оборони для захисту критичної інфраструктури.

Другий крок

Надати Україні конвенційну зброю та не "зв'язувати" Збройні сили України жодними політичними обмеженнями.

Третій крок

Посилити санкційний тиск на Російську Федерацію та оголосити її країною-терористом.

Четвертий крок

Перезапустити весь комплекс міжнародних гуманітарних організацій.

П'ятий крок

Надати Україні надійні гарантії безпеки.

"Часто говорили, що Росія не повинна виграти цю війну. Треба розуміти, що єдиний спосіб уникнути її повторення — забезпечити перемогу України. Будь-який інший варіант спонукає російський режим до продовження", — резюмував Єрмак.

Нагадаємо, дещо раніше президент України Володимир Зеленський озвучив головну умову переговорів між Росією та Україною. На думку глави української держави, мирні переговори є вкрай малоймовірними, поки при владі перебуває чинний президент РФ Володимир Путін.

Фокус також писав про те, що радник глави Офісу Президента України Михайло Подоляк озвучив найгірший сценарій для України. За словами радника глави ОП, Росія прагнутиме мирними переговорами виграти час для того, щоб удосконалити свою армію та завдати по Україні вирішального удару.