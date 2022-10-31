Путін чекає на зиму, щоб спланувати нову фазу війни в Україні, — ISW

За підсумками холодного сезону глава Кремля, як вважають аналітики, вирішуватиме, чи відправлятиме нову партію мобілізованих у бій.

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Президент РФ Володимир Путін чекатиме на зимовий період, розраховуючи, що у 2023 році знизиться рівень підтримки України країнами Європейського Союзу. Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни ISW від 30 жовтня.

На думку аналітиків, до кінця поточного року Володимир Путін проводитиме звичайні військові операції в Україні для утримання окупованих територій, завоювання нових регіонів та створення умов, які можуть призвести до зниження рівня підтримки Києва країнами Євросоюзу.

ISW зазначає, що глава Кремля не відмовився від своїх планів щодо захоплення сусідньої держави.

"Путін навряд чи піде на ескалацію, застосовуючи тактичну ядерну зброю, якщо тільки ЗС РФ не зазнає раптового краху і не дозволить українським військам безконтрольно просуватися всім театром воєнних дій. Така ситуація можлива, але малоймовірна. Путін не прагнутиме прямого воєнного конфлікту з НАТО. Проте глава Кремля, ймовірно, продовжить натякати на можливість застосування Росією тактичної ядерної зброї та нападу на НАТО в рамках своєї спроби зламати волю Заходу продовжувати підтримувати Україну", — йдеться у звіті американських фахівців.

Як стверджують аналітики, стратегія Володимира Путіна щодо України передбачає проведення військових операцій за умов суворої зими, яка не тільки може принести успіх ЗС РФ, а й зламати волю країн Європейського Союзу.

У звіті ISW також сказано, що обмежуючи постачання енергоресурсів до Європи, Кремль розраховує, що населення ЄС буде чинити тиск на свої уряди, на тлі якого європейська влада прийме вимоги Москви припинити постачання зброї та інші форми підтримки України.

"Європейські лідери готові до того тиску, з яким вони, ймовірно, зіткнуться на початку холодного сезону. Путін може сподіватися, що вони не зможуть витримати цей тиск протягом усієї зими. Вже навесні 2023 року Путін матиме можливість спостерігати за впливом зими на волю європейців і вирішувати, чи відправляти своїх призовників у бій чи обрати інший спосіб вирішення цієї проблеми", — підсумували аналітики у своєму звіті.

Зазначимо, що раніше в Офісі президента України називали п'ять кроків, які допоможуть Києву здобути перемогу у повномасштабній війні проти Росії.

Також Фокус у своєму матеріалі детально розповідав, як насильство у дитинстві Володимира Путіна вилилося у повномасштабну війну проти України.