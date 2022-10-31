Задовольнити обидві сторони: Путін розповів про необхідні умови для переговорів з Україною

Глава держави-агресора заявив, що у Москви нібито є "добра воля", яка всім відома. Він збирається чекати, доки дозріють умови для переговорів із Києвом.

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Президент РФ Володимир Путін заявив, що не має наміру викладати на стіл свою позицію на переговорах з Україною. За його словами, іноді це потрібно робити в останній момент, про що пише RG.RU.

У понеділок глава Кремля провів пресконференції для російських журналістів. Його запитали, що РФ могла б запропонувати Україні на переговорах. На що Путін відповів, що треба задовольнити обидві сторони.

"Щоб добиватися домовленостей, треба сісти за стіл переговорів", — сказав Путін.

При цьому він знову поскаржився, що Київ відмовляється від переговорів з Москвою. Він сказав, що українська влада "сама собі заборонила" про щось говорити. Путін сказав, що збирається чекати.

"Можливо, дозріють якісь необхідні умови", — заявив глава Кремля.

Глава країни-агресора також сказав про якусь "добру волю", яка має РФ і знову підкреслив свою "відкритість до діалогу".

Крім того, під час пресконференції Путін сказав, що Чорноморський флот РФ у Севастополі атакували підводні безпілотники, на борту яких було 500 тонн вибухівки.

[ + – ] Володимир Путін про Чорноморський флот

Раніше Фокус повідомляв, що Путін чекає на зиму, щоб спланувати нову фазу війни в Україні. За підсумками холодного сезону глава Кремля, як вважають аналітики, вирішуватиме, чи відправлятиме нову партію мобілізованих у бій.

Також ми писали, що Чорноморський флот РФ практично небоєздатний. На думку Олександра Мусієнка, Чорноморський флот ВМФ РФ не здатний навіть забезпечувати висадку бойового десанту.

Ще нагадаємо, що Білорусь та РФ готуються створити спільні центри військової підготовки. Президент Білорусі Олександр Лукашенко вже віддав із цього приводу відповідні вказівки Міністерству оборони.