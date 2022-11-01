ЗСУ за добу вдарили по росіянах понад 20 разів, — Генштаб

Зокрема українські військові "приземлили" два російські безпілотники типу "Орлан-10", шість ударних дронів Shahed-136 та вертоліт Мі-8.

Related video

У вівторок, 1 листопада, українська авіація 22 рази вдарила по ЗС РФ. Про це повідомили у Генштабі Збройних сил України.

Під вогонь українських військових потрапило 19 районів зосередження російського озброєння, військової техніки, а також три позиції ЗРК.

Крім того, українські підрозділи ППО збили два російські безпілотники типу "Орлан-10" і шість ударних дронів Shahed-136.

Також українські ракетні війська та артилеристи вразили два райони зосередження російської живої сили, озброєння та військової техніки, склад боєприпасів та чотири інші важливі військові об'єкти окупантів.

У Генштабі також уточнили, що на Донеччині зенітні ракетні підрозділи повітряного командування "Схід" о 9 та 12 годині відповідно, збитий російський вертоліт Мі-8 та безпілотний літальний апарат оперативно-тактичного рівня.

Нагадаємо, раніше ЗСУ влучно атакували скупчення окупантів під Миколаєвом. Повідомляється, що українські захисники на Миколаївському напрямі протягом дня завдавали ударів по ворожих позиціях та пунктах зосередження живої сили. Усього було виконано понад 180 бойових завдань.

Фокус також писав про те, що ЗСУ в Херсонській області збили ще два вертольоти РФ. Загалом цього понеділка українські військові знищили три російські бойові вертольоти. Ще два КА-52 вибух знищив безпосередньо на військово-повітряній базі ЗС РФ у Псковській області.