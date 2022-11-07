Украинское радио вернулось: в Херсоне отключили российские телеканалы, – командование "Юг"

Радио "Суспільне" транслируется в Херсонской области из Николаева. Редакция работает в режиме коротких включений и репортажей между воздушными тревогами и обстрелами города.

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Во временно оккупированном Херсоне перестали транслировать российские телеканалы, в городе стало доступно украинское радио "Суспільне". Об этом сообщил в Telegram спикер оперативного командования "Юг" Владислав Назаров.

"Суспільне" доступно на волне на 92.00 FM, радиостанция заработала около недели назад, отметил Назаров 6 ноября.

Руководство "Суспільного" заявило о трансляции "Украинского радио" в Херсонской области из Николаева. Там украинское радио звучит на средних волнах на частоте 1278 кГц (АМ или СВ-диапазон).

"Все время с начала полномасштабного вторжения России "Украинское радио" не прекращало вещание в Николаеве, передавая в эфир наш общенациональный сигнал из Киева. Коммутации областного радио не было, его редакция перешла в режим коротких включений и репортажей между воздушными тревогами и обстрелами города", — заметили в редакции.

[ + – ] "Украинского радио" в Херсонской области вещает из Николаева

Успехи ВСУ в Херсонской области

Ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ на юге за 6 ноября выполнили 147 огневых задач, авиация отработала 2 результативных вылета, сообщило Оперативное командование "Юг" в Facebok.

Российские оккупанты потеряли за день 14 человек личного состава, 3 единицы авто-бронетехники, пункт управления беспилотниками и 3 склада с боеприпасами в Бериславском и Херсонском районах, отметило командование.

В Каховке удар ВСУ пришелся по зданию базирования подразделения оккупантов, 200 военных РФ понести существенные потери. По информации украинских военных, последствия удара враг тщательно скрывает, в городе усилен административно-полицейский режим и давление на местное население.

[ + – ] Захватчики проводят "эвакуацию" украинцев из Херсона

ВС РФ требуют, чтобы проживающие в Бериславе эвакуировались до 10 ноября. Оккупанты шантажируют людей техногенной катастрофой — возможным разрушением дамбы Каховской ГЭС.

Российский корабельный состав в Черном море состоит из 3 кораблей, среди которых ни одного ракетоносителя.

Напомним, что российские войска 6 ноября повредили опоры высоковольтных линий электропередач, в результате около 10 населенных пунктов Херсонской области остались без света и воды.

По данным OSINT-аналитика Бенджамина Питтета, россияне обустраивают три линии обороны на левом берегу Херсона. ВС РФ готовят траншеи и позиции для бронетехники.

Захватчики также проводят "эвакуацию" украинцев из Херсона. Украинское военное командование утверждает, что ВС РФ усиливают оборону, а не выходят из города.