На руках Путина вновь заметили возможные следы лечения онкологии, — СМИ (фото)

По данным журналистов, кремлевские СМИ опубликовали кадры, на котором пытались скрыть возможные следы от капельницы с помощью наложения водяных знаков. На другой руке Путина таких следов не было вообще.

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Во время разговора с российским региональным чиновником на тыльной стороне кистей российского президента Владимира Путина вновь заметили небольшие синяки, возможно, от внутривенной капельницы. Об этом сообщает The Sun.

Опубликованные и впоследствии удаленные кадры российскими СМИ были сняты во время беседы по видеосвязи с губернатором Алтайского края Виктором Томенко в подмосковной резиденции президента РФ в Ново-Огарево.

[ + – ] Путин во время видео-конференции с губернатором Алтайского края

Британское издание ссылается на публикацию журналиста "Киев Пост" Джейсона Смарта, который утверждает, что кремлевские СМИ опубликовали видео, на котором пытались намеренно скрыть возможные следы от капельницы с помощью наложения водяных знаков, а на другой руке Путина таких следов не было вообще.

[ + – ] Рука Путина с возможными следами от капельницы

Такие сообщения появляются на фоне слухов о том, что российский президент страдает раком и мучительными болями.

[ + – ] Рука Путина

Впоследствии росСМИ удалили видео, что еще больше подогрело слухи о плохом самочувствии президента РФ.

Добавляют масла в огонь и сообщения о том, что Путин может впервые за 10 лет отменить видеообращение к россиянам на фоне недавних неудач российских войск в Украине.

Подготовка к традиционной прямой линии с президентом все еще не началась. Окончательное решение в Кремле будет принято с учетом положения на фронте.

Напомним, что Путин разрешил иностранным гражданам служить в российской армии по призыву. Президентский указу предусматривает прохождение военной службы по призыву солдатами, матросами, сержантами, старшинами с иностранным гражданством или видом на жительство в России.

Ранее Фокус сообщал, что Путин присвоил жене Кадырова звание матери-героини "за укрепление института семьи". Помимо почетного звания, предполагается и денежная премия для Медни Кадыровой — 1 млн рублей. В семье Кадыровых 14 детей.