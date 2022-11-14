На руках Путина вновь заметили возможные следы лечения онкологии, — СМИ (фото)
По данным журналистов, кремлевские СМИ опубликовали кадры, на котором пытались скрыть возможные следы от капельницы с помощью наложения водяных знаков. На другой руке Путина таких следов не было вообще.
Во время разговора с российским региональным чиновником на тыльной стороне кистей российского президента Владимира Путина вновь заметили небольшие синяки, возможно, от внутривенной капельницы. Об этом сообщает The Sun.
Опубликованные и впоследствии удаленные кадры российскими СМИ были сняты во время беседы по видеосвязи с губернатором Алтайского края Виктором Томенко в подмосковной резиденции президента РФ в Ново-Огарево.
Британское издание ссылается на публикацию журналиста "Киев Пост" Джейсона Смарта, который утверждает, что кремлевские СМИ опубликовали видео, на котором пытались намеренно скрыть возможные следы от капельницы с помощью наложения водяных знаков, а на другой руке Путина таких следов не было вообще.
Такие сообщения появляются на фоне слухов о том, что российский президент страдает раком и мучительными болями.
Впоследствии росСМИ удалили видео, что еще больше подогрело слухи о плохом самочувствии президента РФ.
Добавляют масла в огонь и сообщения о том, что Путин может впервые за 10 лет отменить видеообращение к россиянам на фоне недавних неудач российских войск в Украине.
Подготовка к традиционной прямой линии с президентом все еще не началась. Окончательное решение в Кремле будет принято с учетом положения на фронте.
Напомним, что Путин разрешил иностранным гражданам служить в российской армии по призыву. Президентский указу предусматривает прохождение военной службы по призыву солдатами, матросами, сержантами, старшинами с иностранным гражданством или видом на жительство в России.
Ранее Фокус сообщал, что Путин присвоил жене Кадырова звание матери-героини "за укрепление института семьи". Помимо почетного звания, предполагается и денежная премия для Медни Кадыровой — 1 млн рублей. В семье Кадыровых 14 детей.