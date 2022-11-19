"Усугубит ситуацию": Зеленский объяснил, почему Украина не желает перемирия с РФ (видео)

Украинский президент назвал 10 пунктов, которые необходимо решить для окончательного прекращения российской агрессии.

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Президент Владимир Зеленский представил Генеральной ассамблее ООН и саммиту "Большой двадцатке" украинскую формулу мира. В своем выступлении на Международном форуме по безопасности в Галифаксе он объяснил, почему краткосрочное перемирие с Россией не остановит агрессию.

Владимир Зеленский уверяет, что завершение войны в Украине не гарантирует мира. Россия стремится получить краткосрочный перерыв, чтобы восстановить потери и собрать силы для нового вторжения.

"Кто-то назвал бы это окончанием войны, но такая пауза только усугубит ситуацию", — подчеркнул президент Украины.

Глава государства напомнил, что ранее Россия предлагала Украине пожертвовать своим суверенитетом и уступить часть территорий, однако Владимир Зеленский верен: такой "аморальный компромис" приведет к новым жертвам, а настоящий и продолжительный мир можна достичь только путем полного уничтожения элементов российской агрессии, которые выделила Украина.

Украинская формула мира состоит из 10 пунктов:

1. Радиационная и ядерная безопасность;

2. Продовольственная безопасность;

3. Энергетическая безопасность;

4. Освобождение всех пленных и депортированных;

5. Выполнение Устава ООН и восстановление нашей территориальной целостности и мирового порядка;

6. Вывод российских войск и прекращение боевых действий;

7. Восстановление справедливости — трибунал для военных преступников и компенсация ущерба;

8. Противодействие экоциду;

9. Гарантии безопасности для Украины, чтобы не допустить эскалации конфликта;

10. Фиксация окончания войны

Владимир Зеленский обратил внимание, что Украна вместе с другими странами уже приняли меры для обеспечения продовольственной безопасности, но нужно реализовать и другие пункты программы, в каждом из которых указаны варианты решений. Он предложил участникам форума порума воплотить формулу мира в жизнь, решив те или иные проблемы.

Недавно Владимир Зеленский призвал закончить в Украине на саммите G20, который состоялся 15 ноября на Бали. Он попросил у международных партнеров помощи, чтобы не дать России собрать силы для нового наступления.

До этого в интервью CNN Владимир Зеленский назвал условия мира с Россией. По его словам, Украина согласится окончить войну только в случае возвращения всех своих территорий и полной компенсации нанесенного ущерба.