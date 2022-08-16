"Им нужны конфликты": Путин обвинил Запад в разваливании системы безопасности в Европе (видео)

Президент РФ раскритиковал поставки западного вооружения Киеву, заявив, что украинскому народу "уготовили судьбу пушечного мяса".

Президент РФ Владимир Путин обвинил США в затягивании войны, которую Россия ведет против Украины, указав, что страны Запада подготовили для украинского народа "судьбу пушечного мяса". Об этом российский лидер заявил во время выступления на Московской конференции по безопасности во вторник, 16 августа, передает Фокус.

"Для удержания своей гегемонии им нужны конфликты. Именно поэтому они уготовили народу Украины судьбу пушечного мяса. Реализовали проект антироссии…" — сказал Путин, добавив, что Соединенные Штаты "пытаются затянуть конфликт".

Также президент РФ высказал недовольство действиями Запада, который, по его словам, создает новые военные альянсы. Путин констатировал, что НАТО расширяется на восток. Помимо этого российский лидер раскритиковал западных партнеров Украины за предоставление ей вооружения, в том числе и тяжелого.

"На словах это лицемерно объясняется необходимостью укрепления безопасности в Европе, однако на деле происходит как раз обратное", — заявил Путин.

Напомним, по данным СМИ, один из высокопоставленных чиновников Кремля тайно попросил представителей Запада помочь остановить войну в Украине. Причиной стали санкции, введенные против близкого окружения Путина.

Ранее британский экономист, эксперт по Украине Тимоти Эш допустил, что президент РФ пойдет на мировое соглашение после битвы за Херсон. По его мнению, это может случиться уже в ноябре.