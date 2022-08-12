"ВСУ побеждают": британский эксперт назвал срок, когда Путин предложит Украине мир

По мнению Тимоти Эша, президент РФ пойдет на мировую после битвы за Херсон и первой попытки шантажа Европы поставками энергоресурсов. Эксперт призвал Запад не расслабляться и показать долгосрочную поддержку Киева.

Российский президент Владимир Путин может предложить Украине мирное соглашение в ноябре. Военный потенциал России истощается, а паритет с НАТО надо сохранить, пишет в колонке для издания "Новое время" британский экономист, эксперт по Украине Тимоти Эш.

Путин пойдет на мировую после первой попытки шантажа Европы поставками энергоресурсов осенью и битвы за Херсон. По мнению эксперта, это сражение закончится через несколько месяцев.

Украина будет иметь преимущество и решит, согласиться ли на плохой мир (как было с Минском-1 или Минском-2), или продолжить борьбу, полагает Эш.

"На этот раз вокруг Украины гораздо больше единства и решимости бороться, пока не будет возвращено гораздо больше территории – юг, Запорожье и порты в Херсонской области – ключевые… Если вы помните, Минск-1 и Минск-2 подписывали после поражения Украины в Иловайском и Дебальцевском котлах. Это дало Путину вес на этих переговорах, Украина была на грани катастрофических поражений", – напомнил он.

[ + – ] Британский эксперт говорит о превосходстве Украины над Россией в военном плане

Украина почувствует себя по-другому, если Путин не изменит ход битвы за Херсон. Военная мощь двух стран, по оценке британца, сильно отличается.

Военная поддержка Украины – в НАТО может быть раскол

По оценке британца, Украина при поддержке НАТО превосходит противника в военном плане. Возникает вопрос – будут ли некоторые члены НАТО угрожать отказом от военной помощи, если Украина не примет мирное предложение от Путина, пишет Тимоти Эш.

США, Великобритания и страны Восточной Европы поддержат жесткую линию Украины, а французы с немцами дадут заднюю, уверен он.

Эксперт посоветовал Западу давить на Россию таким образом:

Скорее нарастить военную и финансовую поддержку Украины. Путину нужно доказать поддержку Запада в долгосрочной перспективе. Президент РФ охотнее пойдет на мирные переговоры, если подумает, что Украина сможет воевать с такой интенсивностью бесконечно долго;

Проявлять единство и не демонстрировать разногласия публично;

Усиливать санкции – запретить въезд россиянам на Запад, увеличить стоимость виз. Лишения от войны должны ощутить простые россияне, одобряющие войну в Украине.

Напомним, что посол Украины в Турции Василий Боднар заявил, что РФ сама вышла из мирных переговоров с Украиной, когда начала наступление на Донбассе. Дипломат уверен, что Украина и РФ могли бы подписать мирное соглашение, если бы Москва соблюдала Стамбульские договоренности.

В Минобороны Украины уверены в необходимости Киева нанести России военное поражение на поле боя. Именно поэтому командование ВСУ просит западных партнеров поставлять больше оружия.

В июле в Кремле говорили, что вопрос начала мирных переговоров между Москвой и Киевом не стоит на повестке дня.