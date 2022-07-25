Украине придется побеждать Россию на поле боя, — Минобороны
По словам советника главы Минобороны Юрия Сака, переговоры с РФ невозможны. Появление в Киев американских военных стратегов усилит оборонную мощь. А пилоты ВСУ уже завтра готовы начать подготовку на американских истребителях F-16, для чего разрабатывается соответствующая программа стоимостью $1 млн.
В интервью западной прессе советник министра обороны Украины Юрий Сак прокомментировал заявление главы российского МИДа Сергея Лаврова о том, что не все зависит от РФ и что представители Киева, в т.ч. многие советники говорят, что намерены нанести РФ военное поражение. Об этом сообщает Fox News.
"Это действительно та война, которую Украине придется выигрывать на поле боя, поэтому мы просим наших международных партнеров о больших поставках оружия. России нельзя доверять. Никакие переговоры с РФ невозможны. Наша цель — полное освобождение украинских территорий, на что Россия не согласится, поэтому нам придется победить их на поле боя", — отметил представитель Минобороны.
Американские военные в Украине
Чиновник также высказал свое мнение относительно предложения побывавших в Киеве некоторых законодателей США относительно отправки в Киев американских военных стратегов.
По словам Юрия Сака, в Киеве уже сейчас достаточно людей из США, это в том числе и добровольцы, которые собирают средства по всему миру и привозят дроны.
"Конечно появление в Украине профессиональных военных советников усилит наши военные возможности", — сказал он.
Подготовка пилотов истребителей F-16
ВСУ получили от стран Запада сотни гаубиц 155 мм калибра, несколько HIMARS — в Украине, но линия фронта — более 2,5 км, поэтому нужно еще больше тяжелой артиллерии, "Химарсов" и боеприпасов к ним, в частности, дальностью 300 км.
"Благодарю за то, что Конгресс начал рассматривать специальный законопроект, чтобы выделить 1 млн долларов на программу подготовки украинских пилотов. Заверяю вас, что украинские пилоты готовы начать подготовку на F-16 уже завтра", — отметил советник главы Минобороны.
Экспорт зерна
Произошедшее накануне в Одессе он назвал очередным террористическим актом Российской Федерации.
"Продолжается война-геноцид, государство-террорист нанесло циничный удар, их все признают террористом, и мы рады, что в США обсуждают эту тему", — отметил Юрий Сак.
Чиновник также прокомментировал заключенное с РФ соглашение. По его словам, это не сделка, заключенная только с РФ, поскольку имеют место две отдельные сделки: между Украиной, Турцией и поставщиками ООН, и отдельный договор — России, Турция и поставщиков ООН.
"Мы должны предотвратить глобальный продовольственный кризис, сотни миллионов людей ждут украинскую продукцию", — уточнил он.
Ранее Фокус сообщал, что Турция может закупать украинское зерно по низким ценам. Ценовые льготы предусматривает стамбульский договор. Более того, в Турции даже планирует последующий экспорт украинского зерна.
Напомним, что по мнению западного эксперта, путинский режим ослабевает, а в Кремле идет подковерная борьба за власть.