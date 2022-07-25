Украине придется побеждать Россию на поле боя, — Минобороны

По словам советника главы Минобороны Юрия Сака, переговоры с РФ невозможны. Появление в Киев американских военных стратегов усилит оборонную мощь. А пилоты ВСУ уже завтра готовы начать подготовку на американских истребителях F-16, для чего разрабатывается соответствующая программа стоимостью $1 млн.

В интервью западной прессе советник министра обороны Украины Юрий Сак прокомментировал заявление главы российского МИДа Сергея Лаврова о том, что не все зависит от РФ и что представители Киева, в т.ч. многие советники говорят, что намерены нанести РФ военное поражение. Об этом сообщает Fox News.

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"Это действительно та война, которую Украине придется выигрывать на поле боя, поэтому мы просим наших международных партнеров о больших поставках оружия. России нельзя доверять. Никакие переговоры с РФ невозможны. Наша цель — полное освобождение украинских территорий, на что Россия не согласится, поэтому нам придется победить их на поле боя", — отметил представитель Минобороны.

Американские военные в Украине

Чиновник также высказал свое мнение относительно предложения побывавших в Киеве некоторых законодателей США относительно отправки в Киев американских военных стратегов.

По словам Юрия Сака, в Киеве уже сейчас достаточно людей из США, это в том числе и добровольцы, которые собирают средства по всему миру и привозят дроны.

"Конечно появление в Украине профессиональных военных советников усилит наши военные возможности", — сказал он.

Подготовка пилотов истребителей F-16

ВСУ получили от стран Запада сотни гаубиц 155 мм калибра, несколько HIMARS — в Украине, но линия фронта — более 2,5 км, поэтому нужно еще больше тяжелой артиллерии, "Химарсов" и боеприпасов к ним, в частности, дальностью 300 км.

"Благодарю за то, что Конгресс начал рассматривать специальный законопроект, чтобы выделить 1 млн долларов на программу подготовки украинских пилотов. Заверяю вас, что украинские пилоты готовы начать подготовку на F-16 уже завтра", — отметил советник главы Минобороны.

Экспорт зерна

Произошедшее накануне в Одессе он назвал очередным террористическим актом Российской Федерации.

"Продолжается война-геноцид, государство-террорист нанесло циничный удар, их все признают террористом, и мы рады, что в США обсуждают эту тему", — отметил Юрий Сак.

Чиновник также прокомментировал заключенное с РФ соглашение. По его словам, это не сделка, заключенная только с РФ, поскольку имеют место две отдельные сделки: между Украиной, Турцией и поставщиками ООН, и отдельный договор — России, Турция и поставщиков ООН.

"Мы должны предотвратить глобальный продовольственный кризис, сотни миллионов людей ждут украинскую продукцию", — уточнил он.

Ранее Фокус сообщал, что Турция может закупать украинское зерно по низким ценам. Ценовые льготы предусматривает стамбульский договор. Более того, в Турции даже планирует последующий экспорт украинского зерна.

Напомним, что по мнению западного эксперта, путинский режим ослабевает, а в Кремле идет подковерная борьба за власть.